Gaziantep'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı.

Belediyenin, "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi kapsamında Beykent Mahallesi'ne 47 bin 500 metrekare alana oluşturulan ormana 4 bin 515 fidan dikildi.

Mavi servi, kara servi, sedir, zeytin, karaçam ve kızılçam türlerindeki fidanların dikim etkinliğine, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.