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        Gaziantep'te fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:20
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        Gaziantep'te fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından 28. Etap Şehitkamil Ormanı oluşturulması için fidan dikimi yapıldı.

        Belediyenin, "Her Bahar Bir Orman Bi' Dünya Yeşil" projesi kapsamında Beykent Mahallesi'ne 47 bin 500 metrekare alana oluşturulan ormana 4 bin 515 fidan dikildi.

        Mavi servi, kara servi, sedir, zeytin, karaçam ve kızılçam türlerindeki fidanların dikim etkinliğine, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Proje kapsamında bugüne kadar kurulan 27 etap ormandaki 2 milyon 512 bin 319 metrekare alana, 219 bin 106 fidanın dikildiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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