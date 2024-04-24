Gaziantep'te dolmuşta ahlak dışı hareketler yapan şüpheli yakalandı

Açıklamada, "Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışma sonucu A.İ. yakalanmış ve gözaltına alınarak adli süreç başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şehir içi faaliyet gösteren dolmuşlardan birinde uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

Gaziantep'te bir dolmuşta uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.