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        Gaziantep'te dolmuşta ahlak dışı hareketler yapan şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir dolmuşta uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 17:08 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:08
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        Gaziantep'te dolmuşta ahlak dışı hareketler yapan şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'te bir dolmuşta uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, şehir içi faaliyet gösteren dolmuşlardan birinde uygunsuz ve ahlak dışı hareketler yapan şüphelinin görüntülerinin sosyal medyada yer aldığı hatırlatıldı.

        Açıklamada, "Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışma sonucu A.İ. yakalanmış ve gözaltına alınarak adli süreç başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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