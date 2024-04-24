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        GAÜN öğrencisinin projesine TÜBİTAK'tan destek

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Canbal'ın hazırladığı projeye TÜBİTAK tarafından destek verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:29
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        GAÜN öğrencisinin projesine TÜBİTAK'tan destek
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        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Canbal'ın hazırladığı projeye TÜBİTAK tarafından destek verildi.

        Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Canbal, "Diş Hekimliği Hizmeti Veren Kuruluşların Sürdürülebilir Yeşil Diş Hekimliği Açısından Değerlendirilmesi İçin Gaziantep - Kilis Bölgesi Pilot Çalışması" projesiyle TÜBİTAK-BİDEB 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvurdu.

        Canbal'ın projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

        GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Aydın, öğrenci Mehmet Ali Canbal ile danışmanı Doktor Emre Çulha'yı tebrik etti.

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