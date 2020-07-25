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Et Borsası’nın hizmete açılması için geri sayım başladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Et Borsası, Gazi şehrin gastronomi kimliğine güç katacak”

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayacak olan Et Hali ve Et Borsası'nı ziyaret etti.

Et Borsası’nın hizmete açılması için geri sayım başladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Et Borsası, Gazi şehrin gastronomi kimliğine güç katacak”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayacak olan Et Hali ve Et Borsası’nı ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Borsası iş birliğinde yakın zamanda hizmete başlayacak olan Et Hali ve Et Borsası’na ilişkin çalışmanın ne durumda olduğunu yerinde görmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin teknik ekibiyle bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şahin, Et Borsası ve Et Hali’nin devreye girmesiyle birlikte Gazi şehrin gastronomi kimliğine güç kazandırılacağını söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ekonomisi başta olmak üzere bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Et Hali ve Et Borsası başta olmak üzere Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ekinci de yer aldı.
Gaziantep’in gastronomisine de önemli bir nitelik kazandıracak olan tesis, et üretiminin daha hijyenik şartlarda yapılmasına katkı sağlayacak. Modern teknolojiyi ve gelişmiş alt yapıyı içerisinde barındıran tesiste, Et Hali ve Et Borsasında 52 adet kasap ve 14 adet sakatat dükkanı ile 4 adet kuyruk deposu bulunuyor. Soğuk hava zincir kırılmadan etlerin monoray sistemleriyle el değmeden teşhir ve satış salonlarına kadar ulaştığı et halinde, etler son tüketiciye her türlü sağlık kontrolünden sonra ulaşıyor. Ayrıca tüm kasap dükkanlarında soğuk hava depoları mevcut. Hal içerisinde sosyal donatılarda yer alıyor.
Fatma Şahin, pandemi döneminde Türkiye’ye örnek olacak bir tesisin hizmete açılması için gün saydıklarını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak biz, et borsası ve et halinin yer tahsisinde, alt yapısında, üst yapısında hakikaten çok ciddi gayret gösterdik. Şu anda tesis artık tamamlanmak üzere. Biz kebap memleketiyiz. O yüzden eti çok sağlıklı bir şekilde sunmalıyız” dedi.

“Et Borsası Türkiye’nin en güzel projeleri arasında”
Gaziantep Ticaret Borsası’nda ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in lezzetin başkenti olduğuna dikkati çekerek, Et Borsası ve Et Hali’nin devreye girmesiyle birlikte sağlıklı lezzetin başkenti unvanına kavuştuklarının altını çizdi. Ayrıca şehrin gastronomi kimliğinin güç kazandığını söyledi. Şahin, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda ilk göreve geldiğim zamanlarda et borsasının gastronominin başkenti Gaziantep için ne kadar önemli olduğuna dikkati çekmiştik. Etin sağlıklı koşullarda mutfağa sonradan da sofraya gelmesi gerekiyordu. Hijyen koşullarının sağlanması gerekiyordu. Ayrıca kasaplarımızın verimli bir ortamda mesaisini yürütmesi gerekiyordu. O yüzden et borsası, Türkiye’nin en güzel projeleri arasında yer alıyor. Eti çok sağlıklı bir şekilde sunmalıyız. Sağlıkta, hizmette kalitede her şey fıstık gibi olacak. Ziyaretlerimiz kapsamında Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’na da gittik. 2002 yılında henüz milletvekili görevindeyken lisanslı depoculukla ilgili yasal düzenlemelerin konuşulduğu süreçleri hatırlıyorum. O günlerden bu günlere geldik. Fıstığı, fıstıkçıyı ve üreticiyi koruyan maliyetleri düşüren güvenli ortamda arz ve talebi dengeleyen sağlıklı koşullarda herkesin kendi fıstığını depoladığı lisanslı depoculuğu tamamlamak üzereyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kentin ticari başarısını hep bir adım öteye götürmeliyiz”
Gaziantep Valisi Davut Gül, iki güzel hizmeti yerinde gördüklerini ifade ederek, “Et Borsası ve Et hali başta olmak üzere Antep Fıstığı Lisanslı Deposu’nda incelemelerde bulunduk. İklim ve diğer koşullardan dolayı zaman zaman kalitenin düştüğü fıstığın bozulduğunu görebiliyorduk. Lisanslı depoculuk hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyor. Bunun arsasını temin eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyorum. Ticaret bisiklete binmek gibidir. Pedal çevirmezseniz düşersiniz. Gaziantep lezzet ve ticaret alanında çok iyi. Ama bunu hep bir adım ileriye götürmek gerekiyor. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ortaya koyduğu vizyon çok önemlidir. Bu yerleri çok daha farklı fiyatlarla özelleştirilerek satılabilirdi. Ancak bu durum orta vadede şehre bir şey kazandırmazdı. Gaziantep modeli ile et hali ve et borsasının yapımı esnasında önemli bir örnek çalışma ortaya kondu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Halkımıza en hijyenik koşullarda hizmet sağlayacağız”
Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise ziyaretlerinden dolayı Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkürlerini sunarak, “Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, et hali ve et borsasını ziyaret ettik. Antep Fıstığı Lisanslı Deposu ile çiftçiye, tüketiciye ve üreticiye büyük katkı sağlayacağız. Et Borsası ile de Gaziantep’imize yakışır bir işletmeye sahip olacağız. Bu kapsamda kasap arkadaşlarımıza işletmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bana göre, işletmenin en kullanışlı yanı, soğuk zincirler aracılığıyla kesimhaneden yola çıkan etlerin kasap dükkanlarının buzdolaplarına ulaşmasıdır. Bunun yanı sıra soğuk hava depolarımız mevcuttur. Halkımıza en hijyenik koşullarda hizmet sağlayacağız” diye konuştu.
Ziyaret, protokol üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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