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Kurban Bayramında beslenmeye dikkat MMT Amerikan Hastanesi diyetisyeni Kalın’dan bayramda beslenme uyarısı DYT. Kalın’dan Kurban Bayramı öncesi beslenme uyarısı

İHA

Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Şimal Kalın, Kurban Bayramı'nda nasıl beslenilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramında beslenmeye dikkat MMT Amerikan Hastanesi diyetisyeni Kalın’dan bayramda beslenme uyarısı DYT. Kalın’dan Kurban Bayramı öncesi beslenme uyarısı

Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Şimal Kalın, Kurban Bayramı’nda nasıl beslenilmesi konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Kurban Bayramlarının vazgeçilmezi olan kavurma, şeker, tatlı, çikolata gibi besinlerin beslenme düzenini etkilediğine değinen Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Şimal Kalın, “Eğer sağlık problemlerimiz varsa bu tür ikramlara hayır demeyi öğrenmek tek çaremiz. Eğer sağlık problemlerimiz yoksa Kurban Bayramı için porsiyonunu abartmadan bir kaç kaçamak yapabilme hakkına sahibiz demektir. Tabi porsiyonu kişiden kişiye değişebilmektedir; MMT Amerikan Hastanesi olarak önerimiz şeker ve tatlı ikramlarını tok karnına tüketmeniz. Böylece hem daha az yemek isteyeceksiniz ve kan şekerinizi daha az etkileyeceksiniz. Bunun yanında bayram ziyaretleriyle öğün saatlerimizin düzeni de değişir. Beslenme düzenindeki değişikliklere karşı tedbir alınmazsa sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı, tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleri yaşanabilir. Kronik hastalığı olanlar ise daha çok dikkat etmelidirler” dedi.
Kahvaltıda et yemeyin
Kurban Bayramı’nda yapılan en büyük yanlışın kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi hatta kahvaltıyı kurban etiyle yapmak olduğunu belirten Dyt. Şimal Kalın, “Etler zaten yapı itibariyle sindirimi zor olan besinlerdir bir de üstüne yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik eklenince hem pişirmede hem de hazmetme de büyük güçlük çıkartıyor. Özellikle mide ve bağırsak problemleri olanlar kurban etlerini hemen tüketmemeli, buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra tüketmelidirler. Büyükbaş hayvanların etleri 0 derecede ortalama 710 gün bekletildiğinde tam yumuşama sağlanır ve etin lezzeti artar. Ayrıca sakatat tüketimi de normal zamankinden daha fazla olmaktadır. Kolesterol hastaları ve kalpdamar hastaları risk grubunda yer almaktadır” şeklinde konuştu.
Pişirme yönteminin besinin sağlık ve kalori değeri açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen Dyt. Şimal Kalın, “Bizim için en sağlıklı pişirme yöntemleri; fırın, ızgara veya haşlama olanlarıdır. Kızartma yapmaktan mümkün mertebe kaçınılmalıdır. Çok yüksek ısıda, uzun süre pişirme ve kızartma yöntemi kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabilir. Yüksek ısıda pişirme ile etin sadece dış yüzeyi katılaşır ve içi çiğ kalabilir. Bu da besin zehirlenmelerine neden olabilir. Mangal yakacak olanlar ise etle ateş arasındaki uzaklığa dikkat etmelidirler ve ette kömürleşme olmayacak şekilde tüketmelidir” dedi.
Saklarken nelere dikkat edilmeli
Son olarak kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine de değinen Özel MMT Amerikan Hastanesi Diyetisyeni Şimal Kalın, “Kurban etleri, büyük parçalar halinde değil de birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetine ya da yağlı kağıda sarılmalıdır. Etler buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Bu şekilde hazırlanıp, saklanan etler uzun süre dayanabilmektedir. Kolaylıkla bozulma potansiyeli yüksek olduğu için; dondurduktan sonra tekrar çözülmesi bazı mikroorganizmalar için üreme ortamı oluşturur ve bu da sağlığı tehdit eder. Çözünen et, hemen pişirilmeli veya tekrardan dondurulmamalıdır. Etler çözülürken de dışarıda bekletilmemeli, yine buzdolabının dondurucu olmayan bölümünde çözünmesi sağlanmalıdır. Etin çabuk çözünmesi için uygulanan dışarıda çözünme işlemi sonucu zehirlenmeler ya da ette bozulmalar olabilir. Ayrıca et için ve sebzeler için kullandığınız kesme tahtalarının ayrı olmasında da yarar var. Doya doya zayıflamak isteyen herkesle bir gün mutlaka buluşmak dileğiyle. Herkese huzurlu, mutlu ve en fitinden bir bayram diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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