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GASMEK öğrencileri, gazi şehri gururlandırdı Yüzlerce gasmek öğrencisi, yks’de derece aldı

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) dönük gerçekleştirdiği örgün eğitimlerin yanı sıra Korona virüs (COVID19) sürecinde başlattığı uzaktan eğitim hizmeti sayesinde yüzlerce öğrencisinin büyük başarıya ulaşmasını sağladı.

GASMEK öğrencileri, gazi şehri gururlandırdı Yüzlerce gasmek öğrencisi, yks’de derece aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) dönük gerçekleştirdiği örgün eğitimlerin yanı sıra Korona virüs (COVID19) sürecinde başlattığı uzaktan eğitim hizmeti sayesinde yüzlerce öğrencisinin büyük başarıya ulaşmasını sağladı.
20192020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na Büyükşehir Belediyesine bağlı GASMEK Etüt Kursları’nda hazırlanarak giren öğrencilerin başarısı göz doldurdu. 2 milyon 433 bin 219 öğrencinin girdiği sınavda, GASMEK’te eğitim alarak hazırlanan yüzlerce öğrenci Türkiye’de derece aldı. Buna göre, YKS’de 10 öğrenci ilk bine girerken, 29’u ilk 5 bine, 71’i ilk 10 bine, 117’si ilk 20 bine, 227’si ilk 50 bine ve 340 öğrenci de ilk 100 bine girerek önemli başarı sağladı. Pandemi sürecinde 20192020 Eğitim Öğretim Yılı’nda öğrencilerin özgüven kaybına uğramamaları adına hayata geçirdiği etkinliklerin yanı sıra eğitimde de gösterdiği özveriyle toplumda farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, güçlü öğretmen kadrosuna sahip RAUNT uzaktan eğitim sistemini GASMEK bünyesine kazandırarak örgün eğitimden uzak kalan öğrencilerin eğitim hayatında aksaklık yaşamasının önüne geçti. GASMEK Etüt Kursları’nda ücretsiz eğitim gören 6 bin 500 mezun YKS öğrencisi, RAUNT sistemi içerisinde bulunan 225 bin soru ve videolu çözümler, bin saat ders anlatım videosu ve 30 deneme sınavından faydalandı. Program ayrıca öğrencinin hedeflerini, durumunu, tercihlerine göre ölçümleme yaparak yönlendirme özelliğiyle de ön plana çıktı.
Öte yandan güçlü bir öğretmen kadrosuna sahip olan GASMEK, öğretmenlerin sürekli telefonla öğrencileri arayarak salgın döneminde rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri devam ettirdi, moral ve motivasyon seviyelerini yüksek tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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