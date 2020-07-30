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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanifi Aslan’ın, Kurban Bayramı mesajı

İHA

Hanifi Aslan’ın, Kurban Bayramı mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör V. Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kurban Bayramı’nın dayanışma ve yardımlaşma için özel ve anlamlı bir bayram olduğunu ifade etti.
Kurban Bayramının Allah’a karşı olan kulluğun daha samimi ve ciddi bir şekilde hatırlandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi, dayanışma ve dostlukların tazelendiği anlamlı günlerden biri olduğuna dikkat çeken Arslan, “Ülkemiz ve bütün İslam Âlemi için büyük önem arz eden, birlik ve beraberlik duygusuyla bizi biz yapan değerleri de hatırlayarak küslerin barıştığı, toplum olarak birbirimizle kucaklaştığımız Kurban Bayramı’nda, bu sene korona virüsten dolayı Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallara dikkat ederek bayramlaşmamız gerekiyor. Bu, hem kendimiz hem de sevdiklerimiz hem de içinde yaşadığımız toplum için önemlidir. Kurban Bayramı’nı; sahip olduğumuz her şeyin aslında bizim değil, bize emanet olduğunun ve barışın, birliğin, iyiliğin, esenliğin ve kardeşliğin mihenk taşlarından biri olduğunu bilerek idrak etmemiz gerekmektedir. Bu sene Kurban Bayramı sevinci ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020 sonuçlarının açıklanması ve Üniversite tercihleri aynı günlere denk geldi. 27 Temmuz14 Ağustos arasında gerekli bütün sağlık tedbirlerinin en üst seviyede alındığı, hem online hem de yüz yüze gerçekleştireceğimiz Tercih ve Tanıtım Günlerimize adaylarımızı ve velilerimizi bekliyoruz. Adaylarımız hangi üniversiteyi ve hangi bölümü seçerlerse seçsinler, bu seçimi tam bilgi alarak yapmalarında fayda var. Bütün akademik kadromuz ve tercih danışmanlarımız, belirtilen tarihlerde adaylarımızı bilgilendirmek ve sorularını cevaplandırmak için bekliyor olacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ailesinin, öğrencilerimizin, ailelerimizin, üniversite adaylarının, hemşehrilerimizin, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı’nı samimi dileklerimle kutlar, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularıyla, sağlıklı ve mutlu bir Bayram geçirmelerini temenni ederim“ diye konuştu.

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