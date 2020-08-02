Kurban Bayramı'nda kebaptan vazgeçmediler Gastronomi kenti Gaziantep'te kebapçılarda Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor

UNESCO tarafından gastronomi alanında koruma altına alınan Gaziantep mutfağının vazgeçilmesi olan kebaplar, Kurban Bayramı'nda da en çok tercih edilenler arasında zirveye oturdu. Kurban Bayramı'nda normal günden daha fazla iş yaptıklarını belirten kebapçılar, hallerinden ise oldukça memnunlar.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yaktıkları ocaklarını gecenin geç saatlerine kadar söndürmeden açık tutan kebapçılar bu durumdan oldukça mutlular. Kurban Bayramı'nda dinlenmeyi umut ederken normal günden daha fazla çalışmaya başlayan ustalar siparişlere yetişemiyor.

Kebaba artan talepte sosyal medyanın etkisinin olduğunu ifade eden kebap ustası Burak Orhan, “Kurban Bayramı bizim çalışmamızın kesinlikle etkilemiyor herkes etini kesip evine koyuyor sonra gelip hazır kebabı yine yiyor. Normal günden hiçbir farkımız yok hatta daha yoğunuz halkımız hazıra alışmış hem de lezzeti seviyor yapmak uğraşmak istemiyor" dedi.

İnsanların lezzet peşinden Gaziantep’e geldiklerini kaydeden Orhan, “4 gün tatili olan biri illa diyor Gaziantep'e gidip kebap yiyeceğim diyor ve bin 600 kilometre yoldan çıkıp gelip üç beş çeşit kebabından yiyip gidiyor. Sosyal medyanın çok fazla etkisi var orada görüyorlar illa bunu yiyeceğim diyor ailesiyle beraber gelip yiyor içiyor hürmetle karşılıyoruz sonra gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte lezzet ve kültür turuyla geçiren yerli turistler ise Kale Altında bulunan salaş kebap restoranlarını dolduruyor.

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