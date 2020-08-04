Gaziantep’ten tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nden (GAİB), 2020’nin 7 aylık döneminde 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, 2020’de gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatında rekor artışlar olduğuna dikkat çekti.

Temmuz ayında Gaziantep’ten tarihin en yüksek aylık ihracatına imza atıldığını ifade eden GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, pandemi sürecinde normalleşmenin hızla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Temmuz 2020’de Gaziantep’ten yüzde 9,1’lik artışla 728 milyon 793 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yüzde 5,3’lük bir artışla 839 milyon 307 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Kileci, 2020’nin 7 aylık döneminde ise Gaziantep’ten toplam 4 milyar 174 milyon 550 bin dolar, Bölgeden ise 4 milyar 819 milyon 40 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirterek; Temmuz ayında Gaziantep’in en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 5.’liğe yükseldiğini sözlerine ekledi.

Başkan Kileci yaptığı değerlendirmede, pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörün süreçten olumsuz etkilendiğini ancak Mayıs ayından itibaren başlayan ihracattaki toparlanmanın Temmuz ayında rekor düzeye çıktığını ifade ederek: “Dünya pandemiyi ekonomik anlamda yönetirken, uluslararası ticarette taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya, üretimde olduğu gibi ihracatta da beklenen artışlar meydana gelmeye başlamıştır. Temmuz ayında Bölgemizde de bu yükseliş açık bir şekilde görülmektedir. Bu ay; Gaziantep için tüm zamanların en yüksek ihracatı, Birliklerimiz için ise hem 2020 yılının hem de tüm Temmuz aylarının en yüksek ihracatı kayda alınmıştır. İhracatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Temmuz ayında gerçekleştirdikleri eğitimlere de değinen Kileci; “Bizler, ihracata dair konularda ilgilileri bilgilendirmeyi ve onları bu yolla ileriye taşımayı bir görev bilerek hareket ediyoruz. Bölgesel kalkınmanın sağlanması ve ihracatımızın daha yukarıya taşınmasında en önemli etkenin eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle yürüttüğümüz tüm eğitim çalışmaları Temmuz ayında da aralıksız devam etmiş, Temmuz ayında gerçekleştirilen 6 eğitime toplamda 994 katılım sağlanmıştır. Bunun yanında devam eden uzun soluklu eğitimlerimizden ilk Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi mezunlarımız üye firmalarımız ile buluşturulmuş, yine Temmuz ayında tamamlanan 2. Online Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimimizle 20 gencimiz daha sektöre kazandırılmıştır. Diğer yandan, mesai saatlerinde katılamayan ilgililer için aynı program çerçevesinde başlattığımız akşam grubumuz ise online eğitimine devam etmektedir. Önümüzdeki ay ise söz konusu tüm bu eğitimlere Online ETicaret Uzmanlık Eğitimimiz de eklenecek ve programlarımız artarak devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Ortadoğu ülkeleri yüzde 40,8 payla ilk sırada

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci Bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 40,8 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 19,2 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 15 payla üçüncü sırada yer aldığını sözlerine ekledi. 187 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerine dikkati çeken Kileci, “Bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya, İsrail, Libya, ve Venezuella Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ayrıca; makine halıları, pastacılık ürünleri, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, dış giyim, ağaç ve orman ürünleri ile demirçelik mamulleri Bölgemizden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur” şeklinde konuştu.

Gaziantep Temmuz Ayında 5.’liğe Yükseldi

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin öncü ili Gaziantep’in 2020 yılı Temmuz ayında gerçekleştirdiği 728 milyon 793 bin dolar ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan 5. ili konumuna yükseldiğini ifade etti. Başkan Kileci, Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının 142,6, Gaziantep’ten en çok ihracatı yapılan ürünlerin ise tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2020 yılı Temmuz ayında GAİB'e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise, Mardin'den 80,7 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 77 milyon dolar, Malatya'dan 19 milyon dolar, Diyarbakır'dan 14,1 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 11,6 milyon dolar, Adıyaman'dan 10,5 milyon dolar, Kilis'ten 3,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.

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