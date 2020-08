Başkan Fadıloğlu, talepleri yerinde dinliyor

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4 mahalle muhtarını ziyaret ederek mahalle sakinlerinin talep ve isteklerini yerinde dinledi. Fadıloğlu, muhtarlarla mahalleler ile ilgili istişarede bulundu.

Sık sık muhtar ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşın talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek, Fatih Mahalle Muhtarı Mehmet Fakıoğlu, Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı ile 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Mehmet Oğur’u ziyaret etti. Mahalle muhtarlarından, mahalleleriyle ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların bir an önce çözüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Muhtarlar, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ettiler. Muhtarlarla uyum içerisinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, özellikle son ayların en önemli gündem maddesi olan korona virüs salgınına karşı muhtarlarla birlikte başarılı bir çalışma dönemi yaşadıklarını ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Batıkent Mahalle Muhtarı Mecit Katırcı, “Sağ olsun Başkanımız, bugün bizi ziyaret ederek, mahallemizle ilgili sıkıntılarımızı dinledi. Biz de mahallemizde olan sıkıntılarımızı Başkanımıza ilettik. Başkanımız da bu sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı. Biz her zaman belediyemizin yaptığı hizmetleri takdirle karşılıyoruz. Yaşanan bu pandemi süreci içerisinde de belediyemiz, mahalle sakinlerimizin sağlığı için her türlü hizmeti sunmuştur. Bu pandemi dönemi içerisinde mahallemizde yapmış olduğu hizmet ve desteklerinden dolayı Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Güvenevler Mahalle Muhtarı Uğur Gökçek ise yaptığı açıklamada, “Şehitkamil Belediye Başkanımız, sağ olsun bugün bizleri ziyaret etti. Mahallemizin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı. Biz de mahallemizde olan eksiklikleri Başkanımıza ilettik. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili Başkanımız, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Pandemi nedeniyle Şehitkamil Belediyemiz, vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü temizlik ve dezenfekte konusunda çok yoğun çalışıyor. İnşallah Başkanımıza ilettiğimiz eksikliklerimizin de en kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum. Ben mahallemize yapılan her türlü hizmetlerden dolayı tüm mahallem adına Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

