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İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk şirketlerine, ABD marketlerinin kapıları açılıyor Türkiye’den New York’a bir başarı hikayesi

İHA

İhracatçılara Amerika’da çözüm ortağı Türk şirketlerine, ABD marketlerinin kapıları açılıyor Türkiye’den New York’a bir başarı hikayesi

Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan sektöründe kendisini kanıtlamış başarılı gençlerimizden Ezgi Uzun, Amerika Birleşik Devletlerindeki büyük marketlere girmek isteyen firmalar için tanıtım ve network hizmeti veriyor.
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'nın ardından ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. 5 milyar dolara yaklaşan ABD pazarında yer almak şirketler için aynı zamanda prestij anlamı da taşıyor.
Ezgi Uzun, kurduğu prodüksiyon şirketi aracılığıyla ABD marketlerine ürün satmak isteyen Türk ihracatçılar için marka ve ürünlerin tanıtım videolarını ABD’li tüketicilerin ilgisini çekecek formatta hazırlıyor.
Üniversite sonrası soluğu New York’ta aldı
Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunu olan Ezgi Uzun, üniversitede okurken ülkemizin önde gelen gazete, TV ve dergilerinde muhabir ve editör olarak görev aldı. Üniversite sonrası hayallerinin peşinden koşan Ezgi Uzun soluğu New York’ta aldı. ABD’ye yerleşen Ezgi Uzun, bir süre piyasaları gözlemledikten sonra medya alanında Türkiye ile ABD arasında büyük bir boşluk olduğunu fark etti. New York’ta çalışma hayatına ABD’deki Türklerin başarı hikayelerini çekerek başlayan Ezgi Uzun, iş hayatında geçirdiği aşamaları anlattı.
Prodüksiyon şirketini hayata geçirdik
Ezgi Uzun, “New Yorklular dünyanın her yerinde doğar ve buraya geldiklerinde kendilerini bulurlar, diye bir söz vardır. Onlarca farklı milletten insan, çantasını alıp New Yorker olmaya gelir. Hepsinin başka bir hikayesi, savaşı ve hayali vardır. Doğmadıkları topraklara ait olmaya çalışır herkes. Bu yüzden önce The FAKE New Yorkers diye adlandırdığım blogta, kendi mesleğimi yapmaya başladım. Öncelikle burada başarı sağlamış Türklerin hikayelerini anlatıyordum. Daha sonra Amerika’da işleyen sistemi ve bu işin çok daha büyüyeceğini fark ettim ve tüm içerikleri İngilizceye çevirerek, ismi The FAKE Magazine yaptım. Amacım vizyoner, dinamik ve başarılı insanlardaki bilgiyi, genç nesle aktaracak bir platform kurmaktı. Video kalitemiz her geçen gün arttı ve oluşan network ile birlikte her şeyi The FAKE Creative INC. video produksiyon şirketi altında topladım. Daha sonra 3 ana başlık belirledim, Startup’lar, fark oluşturan İnsanlar ve Göçmen Hikayeleri. Bu ana başlıklar altında hem prodüksiyon hizmeti vermeye başladık, hem de ürettiğimiz içerikleri yayınlanmaya başladık” dedi.
Doğru zamanda doğru yerde olmak gerek
Uzun, “Tabi bu süreç hiç kolay olmadı. Kreatif alan ile iş yönetim kısmı birbirinden çok farklı. Bu ikisinin dengesini oturtmaya zamanla başladım. Amerika sürekli içerik üreten bir ülke. 7/24 çalışsanız bile geride kalma ihtimaliniz var. Bu yüzden doğru zamanda doğru yerde nasıl olunur onu çözmeye çalıştım. Boşa harcanan zamanı, nasıl verimli hale getireceğimi çözmeye çalıştım. İşin vizyonu ve misyonunu net belirlemek ve ona göre insanlara ulaşmak bile başka bir ülkede çözülecek bir problemdi. Bir Amerikalı şirkete, nasıl sunum yaparsınız ve projeye katılmasını sağlarsınız bunu öğrendim ve Onlarin bize güvenmesi için gerekli portfolyoyu oluşturdum” şeklinde konuştu.
Büyük organizasyonlara imza attık
Ezgi Uzun büyük organizasyonlara imza attıklarını söyleyerek, “3. senenin sonunda artık FAKE, Texas’taki SXSW, NY’daki Ozy Fest gibi büyük festivallere basın girişi alabilecek kadar büyümüştü. AmerikanTürk derneklerinin özel organizasyonlarına sponsor olduk, Dr. OZ, Martha Stewart, Steve Giralt, Cüneyt Ozdemir, Cindy Gallop, Susan Rockefeller gibi alanında başarılı isimleri çektik. SoGAL, Fyli, WeTALKS gibi Amerikan kadın organizasyonlarıyla işbirlikleri yaptık. Röportaj isimlerimizi gittikçe büyüttük ve Amerika marketine girmek isteyen şirketlerin, markaların tanıtım videolarını çekmeye başladık. Türkiye tabanlı Young Guru Academy’nin tasarladığı, Vestel’in desteklediği, görme engelliler için üretilmiş değnek WeWALK’un tanıtım filmini çektik. California tabanlı film endüstri için network platformu oluştura TVNT ile işbirliği yaparak birçok Film Yapımcısını networkümüze kattık. Onlarca organizasyon videosu çektik. Bugün Etiyopya’daki öğrencilere yazılım öğretip onları Silikon Vadi’si ile bağlayan, Türk şirketi Africa to Silicon Valley ile çalışıyoruz. Aynı zamanda hikaye anlatımlı röportajlara da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Doğru kapıları çalmak önemli
Uzun, “Produksiyon şirketi olarak hedefimiz yabancı marketlere girmek isteyen başta Türk şirketlerinin, ihracat yapmak isteyen tüm marka ve ürünlerin tanıtım videolarını, Amerika’ya göre uyarlamak. Magazin alanında ise hedefimiz tanıtabildiğimiz kadar çok kişiyi tanıtmak. Sanat, ürün, teknoloji, moda; aslında her alanda yeterli reklamımız yapılmıyor. Ve tüm bu kişiler için yurtdışına bir köprü olmak. Bu işi tamamen Amerikanlaşmadan, Türkiye’deki kreatif alanda çalışan arkadaşlara yardımcı olabilecek şekilde büyütmek istiyorum. Aramızda çok yetenekli insan var. Sadece doğru kapıları bulamıyoruz. Amerika marketine girmek isteyen tüm şirketler, tanıtım ve network için bize ulaşabilirler. Günümüz video sektörü, özellikle Amerika’da daha çok hikaye anlatımlı olarak ilerliyor. Ne satmak isterseniz, ciddi bir ürün bile olsa, önemli olan o ürünü içten bir hikayeyle alıcısıyla buluşturabilmek.” Başarılı iş insanı Ezgi Uzun’la irtibata geçerek Amerika pazarında kolay ilerlemeyi hedefleyen ihracatçı firmaların burada uzun yıllardır yaşayan ve alanında sektörün önde gelen isimleri arasına girmeyi başaran Ezgi Uzun’a ezgi@thefakemagazie.com ve hello@thefakemagazine.com iletişim adreslerinden uluşabilirler” diye konuştu.
Pandemi döneminde ABD ihracatçının gözde pazarı
TİM verilerine bakıldığında Türkiye’nin ABD’ye Ocak Temmuz 2020 dönemindeki bütün sektörler üzerinden gerçekleştirdiği ihracat rakamı 4 milyar 621 milyon 235 bin dolar iken, bu rakamın 540 milyon 734 bin dolarlık kısmı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 40’lık artışla Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilmiş, Sadece Gaziantepli ihracatçıların Amerika’ya gerçekleştirdiği ihracat rakamı ise TİM verilerine göre bir önceki yıla oranla yüzde 33.24’lük artışla 569 milyon 533 bin dolar olarak kayıt altına alındı. Pandemi sürecinde Güneydoğulu ihracatçıların en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada ABD yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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