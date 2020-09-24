Kameradan belirlenen hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, bir işyerinden televizyon çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Emek Mahallesi´ndeki bir işyerine 11 Eylül günü giren hırsızlar, içeride bulunan bir televizyonu çalarak kaçtı. Sabah geldiklerinde hırsızlığı fark eden işyeri sahiplerinin ihbarıyla Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Parmak izi araştırması yapan polisler daha sonra güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda işyerinden televizyon çalan 2 şüpheli belirlendi. Kimliği saptanan şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden birisi tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-24 13:13:57



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