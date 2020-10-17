Camilerden musluk ve güvenlik kamerası hırsızlığı kamerada

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, camilerden güvenlik kamerası ile musluk çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kayaönü Mahallesi'nde bulunan 2 caminin muslukları ile güvenlik kameraları çalındı. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 musluk ve 2 güvenlik kamerasını çalanların aynı kişiler olduğunu belirledi. Zanlıların hırsızlık anları da kameralara yansıdı.

Ekipler, isimleri açıklanmayan şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Za DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-10-17 11:35:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.