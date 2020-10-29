İslahiye Belediye Başkanı Vural'ın annesi vefat etti

Gaziantep in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi vefat etti
Belediye Başkan Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural (74) tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Gürcü Vural ın cenazesi İslahiye Sıdıkka Tayyar Camiinde öğle namazına müteakip, sonrası kılınan cenaze namazının ardından İslahiye mezarlığında aile kabristanında toprağa verildi. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ın annesi Gürcü Vural ın cenazesine Gazinatep Valisi Davut Gül,Gaziantep Ak parti Milletvekili Derya Bakbak,Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ,Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı İslahiye Kaymakamı Muhmmet Lütfi Kotan daire amirleri ve askeri erkan katıldı
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.