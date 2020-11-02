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(Özel Haber) 'Ayı'yı bulana ödül

İHA

(Özel Haber) 'Ayı'yı bulana ödül

Gaziantep’te yaklaşık 3 gün önce oynadığı evin balkonundan düşen ve kayıplara karışan 'Ayı' isimli beyaz ’shorthair’ cinsi kedi her yerde aranıyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır baktıkları ve çok sevdikleri kedinin bulunmasını isteyen Yılmaz ailesi kediyi bulanların ödüllendirileceğini söyledi.
Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, apartmanın birinci katında kendisini sahiplenen Yılmaz ailesiyle beraber yaşayan ’Ayı’ isimli kısa kulak beyaz shorthair cinsi kedi, balkonda oynarken aşağı düştü. Aşağı düştükten sonra bir süre apartmanın etrafında dolaşan Ayı, daha sonra gözlerden kayboldu. İki gün önce yaşana olayın ardından her yerde kedileri Ayı’yı arayan Yılmaz ailesi, çok sevdikleri ve aileden biri gibi gördükleri kedilerini bir türlü bulamadı.

"Balkonda oynarken aşağı düşmüş"
Kedilerini bulabilmek için sokak sokak gezen Kaan Yılmaz, Ayı’yı görenlerin, duyanların kendilerine bilgi vermesini istedi. Kedinin kayboluş hikayesini anlatan ve değerli bir cins olduğunu belirten Kaan Yılmaz, "Kedimiz balkonda oynarken birden aşağı düşmüş. İki, üç gündür her yerde kedimizi arıyoruz. Cins ve değerli bir kedi. Bulabilmek için aramaya devam ediyoruz, sosyal medyaya ilan da verdik. Lütfen bulanlar bize haber versin. Biz dalga geçmek için aramasın kimse, çünkü bu kedi cins ve güzel bir kedi. Görenler bize ulaştırsın" dedi.

"Değeri 34 bin lira"
Kediyi bulanları ödüllendireceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu kedinin cinsi shorthair ve görüntü açısında yavru bir ayıya benziyor. O yüzden kedinin ismi Ayı. Kar beyaz bir kedi, akıllı, uslu, kesinlikle saldırmaz. Bu kedinin değeri 34 bin lira arasında. Alan, çalan varsa getirsin. Alıp getirenlerden biz de alabiliriz. Bulanlara gerekli ödüllendirmeyi de yapacağız ama lütfen bulup bize getirsinler. Bulunması için her yere haber verdik ama sonuç alamadık. Dalga geçmek ve umut vermek için kimse bizi aramasın" diye konuştu.

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