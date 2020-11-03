GSO ve Gaziantep Teknopark iş birliğiyle hiser projesi hayata geçti

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark iş birliğinde Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi kuruldu. Gaziantep Teknopark ’tan 19 girişimci HİSER Projesi kapsamında ihracatı geliştirme programından Ticaret Bakanlığı’nca desteklenmeye hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ı kapsamında Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Teknopark işbirliğinde, yazılım sektöründe belirlenen firmaların meydana getirdiği kümenin ihtiyaç analizini oluşturmak için ilgili danışmanlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alımı yapmanın yanı sıra firmaların rekabet gücünü etkileyen eksiklikler belirlenecek ve bu eksikliklerin giderilmesi için faaliyetler yapılacak.

19 teknopark firması proje kapsamında desteklenecek

Projeye, Gaziantep’te yazılım sektöründe faaliyet gösteren 19 firma katılacak. “Gaziantep Yazılım ve Bilişim Kümesi” HİSER projesi ile birlikte Gaziantep’in ve ülkemizin yazılım ihracatı ile Gaziantep’teki ve dolayısıyla Türkiye’deki yazılım firmalarının rekabetçilik seviyelerini artırmak ve Gaziantep’i, dolayısıyla Türkiye’yi yazılım sektöründeki gerçek potansiyeline ulaştırmak hedefleniyor. Aynı zamanda, projenin katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına yönelik bir proje olması nedeniyle Türkiye’nin, 2023 yılındaki büyüme hedeflerine önemli katkılarda bulunacak. Projenin bitimini takiben ihracat yapmayan firmaların ihracat yapmasını sağlamak, ihracat yapan firmaların ise ihracat değerini üç yıl içinde en az yüzde 10 oranında artırmak, dış ticaret departmanlarının kurulmasına yardımcı olmak, yeni pazarlar keşfedilmesini sağlamak ve pazar çeşitliliklerine katkıda bulunmak hedefleniyor.

"Rekabeti geliştirmek için kümelenme şart

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın yazılım sektöründe pazar payını arttırmak için kümelenme stratejilerinin önemli olduğuna vurgu yaparak, "Çin, ABD, Japonya, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Hong Kong, Singapur, İrlanda ihracatının önemli bir kısmını yazılım sektöründen gerçekleştiren ülkeler. Türkiye’de ise bilgi teknolojileri pazarı donanım ağırlıklı bir yapıdadır. İçinde bulunduğumuz Sanayi 4.0 geçiş sürecinde üretiminin dijital dönüşümü yazılımlarla sağlanıyor ve dijitalleşen dünyada ülkemizi ileriye taşımak adına yazılım sektörünün daha fazla gelişmesi gerekiyor. Bu nedenle Gaziantep Teknopark’ın yazılım sektöründe uluslararası rekabetini geliştirerek pazar payını artırması için kümelenme stratejilerini kullanması çok önemli. Desteklerinden dolayı T.C. Ticaret Bakanlığımıza ve işbirliklerinden dolayı Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi’ye ve tüm ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.

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