Dijital kütüphanede 356 bin sayfa kitap okundu

Gaziantep'te hayata geçirilen "Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında oluştulan 22 bin kitap kapasiteli dijital kütüphanede 356 bin 238 sayfa okundu.

Korona virüs’ün yayılmasını engellemek adına başlattığı hijyen seferberliğine aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Kavaklık Kitapevi ve Sanat Merkezi Kütüphanesi’ni de unutmadı, salgının başlangıcından bugüne koruyucu önleyici tedbirlerini artırdı. Bunun yanı sıra gençlerin ve çocukların kitap okuma alışkanlığını yitirmemesi için cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden bir tıkla erişilen “Gaziantep Okuyor” uygulaması hizmete sunuldu. Edebiyat, tarih, kişisel gelişim gibi birçok konuyu içeren 22 bin elektronik kitap, mayıs ayından bu yana kent genelinde dijital ortamda 356 bin 238 sayfa okunarak vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandı.

Salgının ülkede kendini göstermesiyle birlikte kütüphanelerde atölye ve araştırma çalışmalarına ara verilerek kitap ödünçiade işlemlerine devam edildi. Kitap ödünçiade işlemlerinde kitap salonu kullanıcılara kapalı olup istenen kitap kütüphane personeli tarafından raftan alınıp okuyucuya veriliyor. Bu işlemler sırasında aynı anda en fazla 5 kullanıcı kütüphane mekânında bulunuyor. İade gelen kitaplar 3 gün ayrı bir alanda bekletilip, “Kitap Sterilizasyon” cihazlarında dezenfekte edilerek tekrar raflara yerleştiriliyor.

Öte yandan pandemi hakkında personellerin deneyim kazanması için Kovid19 çerçevesinde eğitimler verildi. Kütüphane içerisinde sosyal mesafe kuralları uygulandı. Siperlik, maske, eldiven, dezenfektan gibi koruyucu malzemeler temin edildi. Kütüphane içerisine, giriş ve çıkışlara dezenfektan aparatları, atık maske kutuları gibi hijyen malzemeleri konuldu. Düzenli olarak kütüphaneler dezenfekte edildi. Gelen kullanıcıların ateş ölçümleri yapılıp, maske uyarılarından sonra sosyal mesafe kurallarına göre kütüphaneye alımları gerçekleştirildi.

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