Gaziantep'te 806 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası



GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 806 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 806 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası verildi. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 17 kişi de 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi. Polis ekiplerinin denetiminde kontrol edilen 133 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-05 09:35:08



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