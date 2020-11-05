Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Cahit Tanyol Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mustafa B. yönetimindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesinden gelen Ömer Faruk A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikleti ile otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Ömer Faruk A., ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralanan Ömer Faruk A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2020-11-05 14:02:47



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