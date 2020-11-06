Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk Yarı)

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında son haftaların çıkış yapan takımı Beşiktaş'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

8. dakikada Oğuzhan'ın yaptığı ortaya Larin kafa ile dokundu, meşin yuvarlak Günay'da kaldı.

10. dakikada Gaziantepli Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortayı Beşiktaş savunması son anda uzaklaştırdı.

19. dakikada Oğuz'un ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut savunmada iyi yer tutan Montero'dan döndü.

24. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisine girer girmez çektiği tehlikeli şutu savunmadan döndü.

38. dakikada Larin'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şut direkten döndü.

45. dakikada Gaziantep FK'da Muhammet'in çektiği şut kaleciden döndü, dönen topu tamamlayan Mirallas ev sahibini öne geçirdi. 10



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Erdinç Sezertam xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Oğuz Ceylan xx, Djilobodji xx, KanaBıyık xx, Tosça xx, Pawel Olkowski x, Amedej Vetrih x, Mirallas xxx, Maxim xx, Muhammet Demir x, Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Mehmet Erdem, Kenan Özer, Jefferson, Sousa, Güray Vural, Tetteh, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Roiser x, Welinton Souza ? (Francisco Montero dk. 17 x), Domagoj Vida xx, Fabrice Nsakala x, Oğuzhan Özyakup x, Atiba Hutchinson xx, Dorukhan Toköz x, Rachid Ghezzal x, Cyle Larin xx, Vincent Aboubakar x

Yedekler: Utku Yuvakuran, Erdoğan, Güven Yalçın, Josef De Souza, Atakan, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Kevin Mirallas (dk. 45) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Dicko (Gaziantep FK)

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