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Büyükşehir Belediyesi zahire evi Avrupa’ya açıldı Ürünler ilk etapta Belçika ve Almanya’ya ihraç edildi

İHA

Büyükşehir Belediyesi zahire evi Avrupa’ya açıldı Ürünler ilk etapta Belçika ve Almanya’ya ihraç edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gaziantep’in yöresel tatları ve mutfağının örneklerinin hazırlandığı Zahire Evi, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihracata başladı.
Gastronomi dalında 2015 yılında UNESCO fark oluşturan Şehirler Ağına giren Gaziantep Mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yeniden tanıtmak ve üretmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve kadın istihdamını hedefleyen “Zahire Evi”, Avrupa’ya açıldı. Başta Almanya ve Belçika olmak üzere bugüne kadar 528 koli ürün gönderildi, 110 bin lira civarında gelir sağlandı. Tarım alanlarının oluşturulduğu ve kooperatifin kurulduğu çalışma kapsamında, kadınların yetiştirdiği doğal ürünlerin getirildiği Zahire Evi'nde, baharatlardan reçel çeşitlerine, kurutmalıklardan salça çeşitlerine kadar 230'a yakın lezzet hazırlanıyor. Türkiye'deki müşterilerinden oldukça rağbet gören ve tamamen el emeği ile hazırlanan ürünler, eski usullere sadık kalınarak yapılıyor.
Pandemi döneminde yaşanan kriz bize fırsat doğurdu
Zahire Evi olarak bu dönem gelen talep doğrultusunda ihracata başladıklarını aktaran sorumlu Mehmet Ali Aktop, “İlk parti ürünümüzü gönderdik. Gelir anlamında da yaklaşık 100 120 civarında bir gelir oluştu. 15 günde bir, bir konteyner ürün hazırlayıp göndermeye çalışıyoruz. Hem kendi alt yapımızı oluşturuyoruz şu anda. Çünkü daha çok istihdam sağlayacağız. Avrupa Birliği’ne gönderdiğimiz ürünlerde reçel çeşitlerimiz özellikle pekmez çeşitlerimiz sumak gibi ürünler çok rağbet görüyor, çok isteniyor. Biz elimizdeki ve tarlalarımızdan aldığımız doğal ürünlerimizi doğru şekilde ambalajlayıp, testlerini, tahlillerini yapıp, hem yurt dışına hem yurt içine gönderiyoruz, yetiştirebildiğimiz kadar. Bu pandemi döneminde bazı krizler fırsat doğurur. Milletimizin doğal ürünlere karşı çok aşırı bir talebi oluştu, bir anda. Burada hem büyükşehrin markasının ve güvenilirliğinin olması sebebiyle bize gösterilen ilgi ve alaka çok çok fazla oldu. O yüzden elimizden geldiği kadar bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Yetiştirebildiğimiz kadarıyla şu an hareket ediyoruz ama önümüzdeki yılın planlaması çok daha geniş ve kapsamlı. Özellikle ev hanımlarının daha çok istihdam edildiği bir oluşum içerisinde olacağız” dedi.
Ürünleri yetiştiremez hale geldik
Aktop, 4 yıl öncesinde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal bir proje olarak başladıklarını aktararak, “Ev hanımlarına, evde yaptıkları şekliyle doğal ürünler yaparak satış yapma amacıyla kurulduk. Hem ev hanımlarına istihdam sağlamak, hem de unutulmuş lezzetlerimizi gün yüzüne çıkarmak yaygınlaştırmak ve insanlara sunmak için kurulan bir yapı. Aynı zamanda Mutfak Sanatları Merkezi’nde mağazalarımız var. Türkiye geneline dağıtım yapmaktayız. Burası Gaziantep Evlerinin bir örneği, eski tarihi bir yapı. Yaklaşık 100 yıldan fazla bir geçmişe sahip. Hem buranın bakımını temin etmiş oluyoruz bu vesile ile hem de burada ev hanımlarına ürünlerimizi yaptırıp, Türkiye genelinde ve yurt dışında satışlarını sağlıyoruz. Büyükşehir bünyesi altında tarım bölümü kuruldu. Tarım bölümünde topraktan alıp ürünlerimizi doğal şekilde, üretip, paketleyip, ambalajlayıp, yurt dışına ihracat yapıyoruz. Avrupa Birliği’nin birçok ülkesinde zincir marketler aracılığıyla, bizim buradan ev hanımlarına yaptırdığımız ürünlerimiz satışa sunulmakta. Aynı zamanda Türkiye genelinde de hem bayilik isteyenler hem de ürünlerimizin kalitesinden memnun olan bir müşteri portföyümüz oluştu. Şu aşamada ürün yetiştirmekte çok zorlanıyoruz. Ürünlerimizi mümkün mertebe butik çalışıyoruz. Makine kullanmıyoruz. Doğal olması için en büyük dikkati gösteriyoruz. Burada ürettiğimiz turşularımız olsun, reçellerimiz olsun, baharat gruplarımız olsun, ürettiğimiz ürünlerin tamamını ambalajlayıp biz yurt dışına gönderiyoruz. Elimizde, depolarımızda hiç ürün kalmadı, yetiştiremez hale geldik. Çünkü annelerimizin, nenelerimizin evde yaptığı şekliyle çalıştığımız için butik çalışma oluyor. Buda hem kaliteyi, doğallığı korumak için, fazla üretim yapıp da sistemi bozmak istemiyoruz. O yüzden de sağ olsun insanlar, müşterilerimiz bize çok ehemmiyet gösteriyorlar. Çünkü arkamızda büyükşehrin bir markası var. Biz büyükşehrimizin markasına yakışacak şekilde ürünlerimizi yapıp satışa sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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