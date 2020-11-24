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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Türkiye Direktörü GETHAM’ı ziyaret etti

İHA

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Türkiye Direktörü GETHAM’ı ziyaret etti

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Ülke Direktörü Rubeena ESMAİL, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım ve Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) Başkanı Uğur Acıoğlu ile GETHAM’da bir araya gelerek mevcut işbirlikleri ile gelecekteki işbirlikleri ve hedefler üzerine görüşme gerçekleştirdi.
GTO ve GETHAM, yaptıkları işbirliği sayesinde Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında 33 girişim fikrinin hayata geçmesini ve koronavirüsle mücadele kapsamında 200 bini aşkın yüz siperlik üretilerek ilgili kurumlara dağıtımı sağlanan GIZ’in Türkiye Ülke Direktörü Rubeena ESMAİL’i ağırladı.
“Yepyeni bir projeye adım atıyoruz”
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ziyarette Esmail’e iş birlikleri için teşekkür ederek, “Her şeyden önce işbirliğiniz için teşekkür ediyorum. Kurumunuz ile işbirliğinde yürüttüğümüz iş birliği şehrimiz ve bölgemiz için örnek bir çalışma oldu. Gaziantep ve bölgesinin sosyal uyum çerçevesinde yeni iş fikirlerinin ve yatırım ekosisteminin gelişmesine ciddi katkılar sağlayan “Startup Hızlandırma Programı” ile Türk ve Suriyeli 33 Girişimci, Açık inovasyon ve Tasarım kampüsümüz GETHAM’ın tüm hizmet ve olanaklarından faydalanarak 33 farklı girişim fikrini hayata geçirip katma değerli girişimlerin, girişim ekosisteminde yerini almasını sağladık. Şu an yepyeni bir projeye de birlikte adım atıyoruz. “Değişim ve Dönüşüm Zamanı” projemiz ile birlikte KOBİ’lerimize destek olacağız. Dilerim bu ziyaretiniz gelecekteki işbirliklerimiz ve hedeflerimizi gerçekleştirmemize vesile olur” dedi.
"GTO ile yeni proje başlıyor olmaktan dolayı heyecanlıyız”
GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail de işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “GIZ olarak, Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM ile tamamen Alman Hükümeti tarafından finanse edilen PEPEkonomik Fırsatların Desteklenmesi Programımız kapsamında iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Başarılı iş birliğimiz sayesinde koronavirüsle mücadele kapsamında, 200 bini aşkın yüz siperliği üretildi ve ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirildi. GETHAM’la yürütülen Startup Hızlandırma projemizle, 3’ü pandemi kapsamında desteklenen girişimler olmak üzere 33 girişimci desteklendi ve mentorlük hizmetlerinden faydalandı” ifadelerini kullandı.
“Mültecileri ve onlar misafir edenleri desteklemeye devam edeceğzi”
Gaziantep Ticaret Odasıyla “Değişim ve Dönüşüm Zamanı” isimli projemize başlıyor olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını sözlerine ekleyen Esmail, “Bu projemizle COVİD19'dan sonra bireylerin ve KOBİ'lerin dayanıklılığını arttırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca proje sayesinde Suriyeli ve Türk yararlanıcıların istihdam fırsatlarının artırılması hedeflenmektedir. GIZ'in mültecileri ve onları misafirperverlikle karşılayan ev sahibi toplumu desteklemeye devam etmeyi kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizmek isterim. Türk uygulayıcı ortaklarımızla birlikte küresel çaptaki zorlukların üstesinden gelmek için yerel bazda hareket edip, değişime öncülük etmek için çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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