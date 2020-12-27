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Şehitkamil'in en büyük parkı vadi park tamamlanmak üzere Vali Gül, vadi parkı yerinde inceledi

İHA

Şehitkamil'in en büyük parkı vadi park tamamlanmak üzere Vali Gül, vadi parkı yerinde inceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından başlatılan, 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Şehitkamil’deki en büyük ve nitelikli parkı yerinde inceledi.
Vadi Park’ı gezen ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu’ndan bilgi alan Vali Gül, “Gaziantep’in bu tür yerlere ihtiyacı var. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bir an önce bitmesini bekliyoruz” dedi.

Şehitkamil Belediyesi tamamlandığında Gaziantep’e büyük değer katacak bir projeyi daha tamamlamak için yoğun çalışma yürütüyor. Büyük bir bölümü tamamlanan ve önümüzdeki aylarda hizmete açılacak Vadi Park’ı Gaziantep Valisi Davut Gül ile gezen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, amaçlarının Gaziantep’i yaşanabilir kentler sıralamasında daha yukarılara çıkarmak olduğunu vurguladı. İnceleme gezisine Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de katıldı.
İbrahimli Mahallesi sınırları içerisine toplam 91 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Vadi Park içerisinde, parkın iki bölümünü birbirine bağlayan 300 metre uzunluğunda yeşil köprü, 2 bin 400 metrekare biyolojik gölet, 3 kilometre yürüyüş parkuru, yaklaşık 2 kilometre bisiklet yolu, yoga alanı, yaşlılar için 800 metrekare büyüklüğünde fitness ve refleksoloji alanı, 2 adet 570 metrekare büyüklüğünde fitness alanı, 1 adet skate park, 2 adet futbol sahası ve basket sahası, farklı yaş gruplarına göre toplam 4 bin 360 metrekare çocuk oyun parkları, kum havuzu, güvenlik kulübesi ve WC bulunacak. Parka ait toplam 270 araçlık otopark alanı yapılacak.
"Bir an önce bitmesini bekliyoruz"
Park alanında yaptığı incelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Şehitkamil Belediyemizin yapımına başladığı İbrahimli’deki parkı gezdik. Yaklaşık 90 bin metrekarelik bir alan. Gerçekten nitelikli bir park. Özellikle yürüyüş alanlarının büyük olması, ağaçların nitelikli ve yetişkin olması bizleri heyecanlandırdı. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Şehitkamil Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten Gaziantep’in bu tür yerlere ihtiyacı var. Bu park bittiğinde Şehitkamil Belediyemiz kendi çıtasını bir basamak daha yukarı çıkarmış olacak. Tekrardan Şehitkamil Belediye Başkanımıza, yaptığı hizmetten dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
"Mayıs ayı gibi hizmete sunacağız"
Amaçlarının yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep’i daha yukarı sıralara çıkarmak olduğunu dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak özellikle üzerinde durduğumuz en önemli konu, yaşanabilir kentler sıralamasında şehrimizi daha yukarılara çıkarmak. Sıralamada yükselmek de nitelikli yeşil alanlar, sosyal alanlarla oluyor. Bu bölgede imar planı yapılırken, bu noktada yapılan planlama düzgün yapıldığı için geniş park alanları bırakıldı. Geçmiş dönemde cetvel artığı dediğimiz köşelerde kalan bin metrelik, 5 bin metrelik planlamalar yapılıyordu. Biz, artık yeni planlamalarda buna müsaade etmiyoruz. Yapımı devam eden parkımız, inşallah Mayıs ayı gibi milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Amacımız; insanlarımızın rahat bir şekilde spor yapabileceği, çocuklarımızın bitkileri tanıyabileceği, nitelikli ve kaliteli zaman geçirilecek bir ortamı sunmak. Bu açıdan önemli görüyoruz. Ben, bizlere göstermiş olduğu önderlikten dolayı başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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