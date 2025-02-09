Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, yolda yürüyen Cengiz A'ya henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Cengiz A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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