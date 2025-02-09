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        Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 01:06 Güncelleme: 09.02.2025 - 01:06
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        Gaziantep'te silahla vurulan kişi öldü
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, yolda yürüyen Cengiz A'ya henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Cengiz A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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