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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü

        GAZİANTEP'te, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Alkurt (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 09:36 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:40
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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        GAZİANTEP’te, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Cengiz Alkurt (53), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Cengiz Alkurt’a F.M. tabancayla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Alkurt, yere yığıldı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Alkurt, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Saldırının ardından kaçan şüpheli F.M., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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