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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

        CENAZESİTESLİM EDİLDİGaziantep'te, işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 çocuk babası Cengiz Alkurt'un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:24 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:30
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        Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)
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        CENAZESİTESLİM EDİLDİ

        Gaziantep'te, işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 çocuk babası Cengiz Alkurt’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Alkurt'un cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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