Sokakta uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

Gaziantep'te, işe giderken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5 çocuk babası Cengiz Alkurt’un cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Alkurt'un cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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