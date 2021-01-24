Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor:1-1

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Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA) -STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Fırat Aydınus,Erdem Bayık ,Candaş Elbil

GAZİANTEP FK: Günay GüvençKanabıyık, Olkowski,Oğuz Ceylan,Toşca,Juniur Morais,Jefferson( Dk. 63 Güray Vural) Maxim(Dk. 58 Sousa) Vetrih,Kenan(Dk. 58 Dicko), Muhammet Demir(Dk. 80 Bilal Başacıkoğlu)

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir-Popov , Billong,Yusuf,Mesut (Dk. 68 Katranis) Abdurrahman( Dk. 46 Kamara) Ribeiro,Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz) Traore(Dk.90 Muhammet Mert) ,Bupendza, Diouf

GOLLER: Dk. 31 Jefferson, Morais (KK) (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Maxim,Muhammet Demir,Ricrado (Teknik Direktör), Jefferson (Gaziantep FK) -Abdurrahman Canlı, Yusuf (Hatayspor)Süper Lig'in 21'inci haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

6´ncı dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında Jefferson'un ceza alanı dışından yaptığı vuruş kaleci Munir'de kaldı.

16´ncı dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintola'nın ceza sahasına çevirdiği tehlikeli topu Gaziantep savunması son anda uzaklaştırdı.

31´inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sol kanatta topla buluşan Muhammet rakiplerini geçtikten sonra topu içeri gönderdi. Kale önünde müsait pozisyonda olan Jefferson´un kafa vuruşunda vurarak meşin yuvarlak ağlara gitti:1-0

45´inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Boupendza rakibinden sıyrılıp ceza sahasına kadar girdi. Boupendza´nın düzgün vuruşunda top direkten döndü.

57´nci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında Mesut'un uzaktan şutunda Günay'dan seken top Boupendza'nın önünde kaldı. Boupendza´nın vuruşunda top ağlara gitti ancak yardımcı hakem golden önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

72´nci dakikada konuk takımın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Diouf kafayı vurdu top az farkla üstten auta gitti.

88´inci dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında topla buluşan Kamara´nın içeriye gönderdiği ortaya iyi yükselen Selim topa dokunamadı.

90+6´ncı dakikada Hatayspor´un sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Muhammet´in kullandığı serbest vuruşta Morais´in ters vuruşunda top ağlara gitti:1-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-01-24 21:13:37



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