Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı şifayı Anka'da buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı şifayı Anka'da buldu

İHA

Doğru teşhis yaşama döndürdü 3 hastanede bulamadığı şifayı Anka'da buldu

Gaziantep’te mide çıkış opsiyonu (darlığı) rahatsızlığı nedeniyle daha önce 3 farklı hastaneye götürülen 60 yaşındaki Abdülkadir Öztürkmen, Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde konulan doğru teşhisin ardından yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
Gaziantep’te yaşayan 60 yaşındaki Abdülkadir Öztürkmen, 2 aydır yemek yiyememe, beslendikten sonra kusma, karın şişkinliği, karın ağrısı ve kilo kaybı rahatsızlıkları yaşıyordu. Kısa sürede 20 kilo veren Öztürkmen şu ana kadar başvurduğu 3 hastanenin birinde kalp damarları tıkalı olduğu gerekçesiyle ameliyat edilirken, diğer hastanelerde ise Öztürkmen’e midesindeki sıkıntıdan dolayı ilaç tedavisi uygulandı. Ancak şikayetleri bir türlü geçmeyen ve kilo vermeye devam eden Öztürkmen, son çare olarak bir arkadaşının tavsiyesi üzerinde Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Abdülkadir Öztürkmen’e ‘Mide Çıkış Opsiyonu’ teşhisi konuldu. Teşhis konulduktan sonra hemen ameliyata alınan hasta, başarılı geçen operasyon sonrası sağlığına kavuştu. Operasyonun ardından şikayetlerinden kurtulan ve beslenmede herhangi bir sorun yaşamayan Öztürkmen, 4 gün sonra hastaneden taburcu oldu.

"Yeniden doğmuş gibi hissettim"
Operasyonun ardından kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren Öztürkmen, "Son 2 aydır karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetlerim vardı. Yemek yiyemediğim için 20 kilo verdim. Başvurduğum hastanelerde hastalığıma çözüm bulunamadı. Son çare olarak Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum. İyi ki de başvurmuşum. Şikayetlerim kalmadı. Rahat rahat yemek yiyorum. Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Doktorum Mehmet Ali Yağcı’ya teşekkür ederim” dedi.

"Operasyon başarılı geçti"
Operasyon ile ilgili bilgi veren Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamız bize geldiğinde karın şişkinliği, kusma ve kilo kaybı gibi şikayetleri vardı. Son 2 aydır beslenemediği için 20 kilo veren hastamız büyük sıkıntı yaşıyordu. Hastanemize gelmeden önce farklı hastanelere başvuran hastamıza çeşitli tetkikler yapılmış. Ancak yapılan tedaviler sıkıntısına çare olmamış. Bize başvurduğunda şikayetlere bağlı olarak ana sebebin mide çıkış opsiyonu olabileceğini düşündük. Yaptığımız hızlı tetkikler sonucunda da mide opsiyonu olduğunu tespit edip cerrahiye karar verdik. Çok zor bir cerrahi. Çünkü o bölgeye ulaşmak için mideden sonra 12 parmak bağırsağın 2. ve 3. kısmını görmek ve izole etmek cerrahi olarak zor bir durumdur. Ancak operasyon başarılı geçti. Hastamız şu an gayet iyi. Kilo kaybı durdu. Rahat yemek yiyebiliyor, yemek yediğinde daha önce yaşadığı sıkıntıları yaşamıyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ürün ele geçirildi Operasyonda gözaltına alınan şüpheliye 120 bin lira ceza
YEREL HABERLER Gaziantep’te 750 bin lira değerinde cinsel içerikli ...
Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün büyüyor
YEREL HABERLER Yüzünde çıkan tümör sonrası kapanmayan yara her gün ...
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi//TEKRAR
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ...
Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te son bir haftada 37 torbacı tutuklandı
Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ilişkin soruşturma genişletildi
YEREL HABERLER Balkondan düştüğü öne sürülen Sezay'ın ölümüne ...
Genç kadının banyoda sır ölümü
YEREL HABERLER Genç kadının banyoda sır ölümü
Sanko okullarında online veli söyleşisi yapıldı "Birinci sınıfta velileri neler bekler" Uzman Psikolojik Danışman Sezin Sağlamer: "Birinci sınıf velisi olmak her zaman büyük ve kritik bir öneme sahiptir"
YEREL HABERLER Sanko okullarında online veli söyleşisi ...
Şahinbey'e 4 milyon 215 bin ağaç dikildi
YEREL HABERLER Şahinbey'e 4 milyon 215 bin ağaç dikildi
GAÜN ve ayakkabıcılık sektörünün iş birliği Türkiye'ye model olacak
YEREL HABERLER GAÜN ve ayakkabıcılık sektörünün iş birliği ...
Bağ evine uyuşturucu baskını Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın Gözaltına alınan 7 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Bağ evine uyuşturucu baskını Jandarmadan uyuşturucu ...
Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal malzemelerine kavuştu
YEREL HABERLER Engelli bireyler akülü sandalye ve medikal ...
Sezay'ın ölümündeki sır perdesi yeni görgü tanıklarıyla aralanıyor Davada yeni görgü tanıkları ortaya çıktı Sezay'ın ölümünü aydınlatacak otopsi ve telefon inceleme raporu bu ay dosyaya eklenecek
YEREL HABERLER Sezay'ın ölümündeki sır perdesi yeni görgü ...
Bağ evinde uyuşturucu partisine baskın
YEREL HABERLER Bağ evinde uyuşturucu partisine baskın
Evde tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Evde tüfekle intihar etti
Hastaneler bölgesinin trafiği yeni ulaşım projesiyle rahatlayacak
YEREL HABERLER Hastaneler bölgesinin trafiği yeni ulaşım projesiyle ...
Ezo Gelin’in acı dolu hikayesi Ezo Gelin'in türkülere konu olan hayatı yazıtta aktarılıyor
YEREL HABERLER Ezo Gelin’in acı dolu hikayesi Ezo Gelin'in türkülere ...
Erken çiçek açan bademler üreticiyi telaşlandırdı Baharın müjdecisi badem erken çiçek açtı
YEREL HABERLER Erken çiçek açan bademler üreticiyi ...
Türkiye’nin gıda devleri Dubai’de Dubai Gulfood 2021'e Türkiye'den 167 marka katılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin gıda devleri Dubai’de Dubai Gulfood ...
Yeni doğan bebeklere ilk hediye Şehitkamil'den
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeklere ilk hediye Şehitkamil'den
GKV’de çılgın çoraplar ve eldivenler etkinliği
YEREL HABERLER GKV’de çılgın çoraplar ve eldivenler etkinliği
Türkiye’nin global markası Bizce Yağ Dubai Gulfood’ta
YEREL HABERLER Türkiye’nin global markası Bizce Yağ Dubai Gulfood’ta
Dillere destan olan Ezo Gelin kadınların elinde yeniden destanlaşıyor
YEREL HABERLER Dillere destan olan Ezo Gelin kadınların elinde ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Ersun Yanal: "İştahlı bir takımız, maçı kazanabilirdik ama olmadı" Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal: "Orgill'in durumu iyi, bir sıkıntısı yok"
YEREL HABERLER Ersun Yanal: "İştahlı bir takımız, maçı ...