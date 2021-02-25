Evine girip banka kartını çaldıkları kişinin maaşını çektiler

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, girdikleri evden banka kartını çalıp, ev sahibinin yatan maaşını çeken 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'te hırsızlar, girdikleri evde ev sahibinin banka kartını çaldı. Kartın yanındaki kağıtta yazan şifreyi de öğrendi. Bir süre sonra banka hesabını kontrol eden kişi, maaşının çekildiğini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı ve para çekilen ATM'de bulunan güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.Ş. ve B.Ş. olduğunu belirledi. Polisler daha sonra kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-02-25 13:06:26



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