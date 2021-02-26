Korona virüs denetimlerinde 369 kişiye ceza

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Gaziantep’te korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 369 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 224, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 145 şahsa ceza kesildi. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 79 şahıs ise uyarıldı. Ayrıca denetlenen 257 işyerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

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