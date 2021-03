Milletvekili Kirazoğlu TBMM'de konuştu

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, TBMM'de yaptığı basın açıklamasında 28 Şubat Post Modern darbenin yıl dönümü ile ilgili değerlendirmede bulunarak, pandemi sürecindeki destekler ve Gaziantep'e yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi.

Milletvekili Kirazoğlu, Gara Operasyonu'nda şehit düşen Gaziantepliler Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı ve tüm şehitlere rahmet ailelerine sabır dileyerek, açıklamalarına başladı. Milletvekili Kirazoğlu "Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında şunu söylemeliyim ki; Siyasetçilerin görevi, teröre ve şiddete karşı durmak ve demokrasiye sahip çıkmaktır. Terör karşısında alçakça katliamları dahi kınayamayan ve taşeron terör örgütünün savunuculuğunu yapanlar barış ve demokrasiye karşı en büyük tehdittir. Siyaset kisvesine bürünerek terörün, şiddetin ve terör örgütlerinin savunuculuğunu yapmak, barış ve demokrasiye en büyük tehdittir ve terörü meşrulaştırmaya çalışan her türlü zihniyet ve anlayış yok olmaya mahkumdur. Kurtuluş savaşında 11 ay boyunca, 6317 şehit ve sayısız kahramanla verdiği üstün mücadele sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisince Gaziantep’e Gazilik unvanının verilişinin 100.Yılındayız. "Gazilik" gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla şehrimizi taçlandıran, İstiklal Madalyası sahibi ve dünyada "Gazi" unvanına sahip ilk ve tek şehri bizlere miras bırakan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

28 Şubat süreci

28 Şubat Post modern darbenin yıl dönümünü olduğunu hatırlatan Milletvekili Kirazoğlu, "Dün 28 Şubatın yıldönümü idi. İkna odaları katsayı zulmü ve baş örtüsü yasaklarıyla hatırladığımız 28 Şubat süreci, gayri meşru iktidarlarını devam ettirmek için demokrasiyi, milli iradeyi tanımayan, en temel hak ve özgürlükleri askıya alan darbeci zihniyetin adıdır. 28 Şubatta post modern darbe girişimini destekleyerek darbecileri alkışlayanlara ve meşru hükümete kumpas kuran vesayetçi odaklara Aziz Milletimiz 28 Şubat’ta da 15 Temmuz’da da dur demiş ve darbe girişimlerini boşa çıkarmıştır. Milletimizle birlikte 28Şubat’ın anlamanın farkında ve tüm darbelerin karşısındayız. 28 Şubat bin yıl sürmedi ama aynı acılar tekrar yaşanmasın diye bin yıl geçse de unutmayacağız" şeklinde konuştu.

"Sınırlamalar tedrici olarak kaldırılacak"

Kirazoğlu, açıklamasında pandemi sürecine de dikkat çekerek, uygulanan kısıtlamaların ise tedrici olarak kaldırılacağını ifade etti. Kirazoğlu, Koronavirüs salgınının dünyayla birlikte ülkemizi de derinden etkilediği bir dönemde salgınla mücadelemiz sağlık, ekonomik ve sosyal tüm boyutlarıyla devam etmektedir. Aşılama takvimi Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının belirlediği önceliklere, hazırladığı takvime göre devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızı kesilmiş ve vaka ve ağır hasta sayılarının hedef seviyelerin altına düşmesiyle bugün yapılacak olan kabine toplantısında belirlenecek çerçevede, yerinde karar anlayışıyla sınırlamalar tedrici olarak kaldırılacaktır" dedi.

Pandemideki destekler

Dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinde Türkiye'nin her kesimine destek sağlandığını anlatan Kirazoğlu, "Salgın süresince işçimize, çiftçimize, sanayicimize, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize ve esnafımıza destek amaçlı birçok tedbir programını hayata geçirdik. İlimiz için Biz Bize Yeteriz Türkiye’m, Kısa çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Normalleşe Desteği kapsamında vatandaşlarımıza toplamda 1 milyar 12 milyon 176 bin 206 TL destek sağlanmıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkamadığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biriyiz. Bunun için 83 milyon hep birlikte “TMM” diye kısalttığımız temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uymamız gerekiyor. Bu vesileyle cansiperane çalışan tüm Sağlık çalışanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Sait Kirazoğlu, yeni anaya çalışmaları ile ilgili değerlendirmede ise şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 27. Döneminde Gazi Meclisin Kuruluşunun 100. Yılında Yeni Anayasa ile ilgili siyasette ve toplumda oluşan beklentiyi karşılamak önemli bir önceliğimiz olmalıdır. Cumhuriyetin 100. Yılına toplumun tüm kesimlerinin taleplerini karşılayacak sivil bir anayasa ile girmeyi çok önemsiyorum. Cumhurbaşkanımızın ‘Bütün partilerin katılımıyla böyle bir anayasa yazma sürecini birlikte başlatalım’ çağrısı tarihi bir fırsattır. Mecliste uygun bir zemin var ve milletin temsilcileri tüm siyasi partiler ve diğer bütün paydaşları bu çağrıya olumlu cevap vermeye davet ediyorum. Anayasanın paydaşı Aziz Milletimizdir, tek tek her vatandaşımızdır, STK’lardır, üniversitelerdir, hukukçulardır, uzmanlardır, siyasetçilerdir,medya mensuplarıdır. Bu sürece Hep birlikte sahip çıkılması halinde Türkiye’ye yakışır bir Anayasayı ülkemize kazandırmak mümkün olacaktır."

Gazi kente yapılan yatırımlar

Gaziantep'i TBMM’nin 27. Döneminde Gazilik Ünvanının verilişinin 100 yılında temsil etmenin ve hizmet etmenin onurunu yaşadığını da belirten Kirazoğlu, kentin yaşanabilir, huzurlu ve güvenli bir şehir olması için hayata geçirilen proje ve yatırımlarla ilgili de detaylı bilgi verdi. Kirazoğlu, "Sağlık Bakanlığımızca, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanesinin 300 yataklı ek binası ile 25 Aralık Devlet Hastanesinin 300 yataklı ek binası yatırım programına alınmış ve ihaleleri yapılmıştır. 350 yataklı Nizip Devlet Hastanesinin ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır. Yavuzeli 20 yataklı ilçe devlet hastanesi inşaatında son aşamaya gelinmiştir. 500 yataklı Beylerbeyi bölgesinde yapılacak yeni Devlet Hastanesi yatırım programına alınmış bulunmaktadır. Gaziantep’e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediliyor. Hem bölgenin potansiyeli, hem küresel sağlık krizlerinin ortaya çıkardığı ihtiyaçlar çerçevesinde yatırımcı firmadan kaynaklı sorunları aşmak için Sağlık Bakanlığı ile takipteyiz. Şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Projeleri hazırlanmış Nurdağı, Araban, Yavuzeli ve Karkamış’ta birer tane, İslahiye’de 2, Nizip’te 3 tane, merkez ilçelerimiz Şehitkamil ve Şahinbey’de 5 ve 12 olmak üzere 24 adet aile sağlık merkezi ve sağlık ocaklarıyla göçmen sağlık merkezleri, 112 sağlık hizmetleri istasyonlarının bir an önce yapılıp bitirilmesi hedeflenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep’te eğitim alt yapısına ve standartlarını daha da yükseltmek için son iki yılda 116 okul, 2460 derslik, 22 spor salonu, 15 atölye, 2 pansiyon ve 2 çok amaçlı salon teslim alınmıştır. 86 okul, 2026 derslik, 10 spor salonu,7 atölye, 7 pansiyon ve 2 uygulama otelinin inşaatı devam etmektedir. Gazi şehrimizdeki okul ve derslik derslik sayısını daha yüksek standartlara kavuşturmak için yer ve arsalar hazırlanmış ve bu yıl 3000’e yakın dersliğin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım programına alınması için çalışmalarımız devam etmektedir. Son iki yılda ilimize atanan 5184’ü sözleşmeli öğretmenlerimiz ile birlikte 19.758 kadrolu, 7047 sözleşmeli olmak üzere toplamda 26.805 öğretmenimizle güçlü bir eğitim kadromuz mevcuttur. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Spor Toto Başkanlığımızın destekleriyle, Gazi Şehrimiz ve ilçelerine 20 adet Kapalı Spor salonu, 13 adet yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonları, olimpik havuz, 200 adet okul basketbol ve voleybol sahası, 20 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası inşa edildi. Bunların hepsi hazırdır ve pandemi sonrası hizmete alınacaktır. Genç nüfusa sahip şehrimiz için bu eğitim ve spor yatırımlarını artırmaya gayret edeceğiz. 500 kişilikten 3000 kişiliğe kadar 5 adet kapalı spor salonu, 4 adet gençlik merkezi, 4 adet sentetik çim futbol sahası için de hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Gaziantep Şehir Kütüphanesi projesi modern çağdaş ve fonksiyonel bir kütüphane yapılması için 3920 metrekare alana Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz tarafından 13 milyon 210 bin TL+KDV bedelle ihalesi yapılmış kütüphane inşaatına başlanmıştır. Nizip Kültür Merkezi ile Nizip İlçe Halk Kütüphanesi inşaatında son aşamaya gelinmiştir. Bölgemizin manevi dinamiklerinden Hz. Ukkaşe Türbesi restorasyon ve çevre düzenlemesi son aşamada tamamlanmak üzeredir" dedi.

Ölüm yolunda çalışmalar sürüyor

Kirazoğlu, Gaziantep'in Nizip ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki yolun yapım çalışmarın sürdüğünü belirterek, "NizipBirecik arasındaki yapım bedeli 273 bin 700 TL olan yolun GaziantepNizip arasındaki kısmı tamamlanmış olup, eksik kalan 1,5 km de çalışmalara devam edilmektedir. NurdağıGaziantep Devlet Yolu yatırım programına alınmış olup projenin ödenek sağlanarak yapım ihalesinin yapılması için takibimiz devam etmektedir. Amanos (Hassa) Tüneli yol ve tünel proje çalışmaları tamamlanmış olup elektromekanik projeleri hazırlanmaktadır. Projenin bir an önce gerçekleştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz sürmektedir" ifadelerini kulllandı.

Gaziantep'te 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanacak

Kirazoğl, Gaziantep’in 2050 yılına kadar olan su ihtiyacını karşılayacak Düzbağ İçme Suyu Projesinin hayata geçirildiğini hatırlatarak, "Ülkemizin ikinci büyük içme suyu projesi olarak 2 milyarı aşkın yatırım bedeliyle yapılarak hizmete alınmıştır. Hizmete açılan ilk etap yıllık 100 milyon metreküpe yakın suyu aktarma kapasitesine sahiptir. Barajı ve arıtma tesisiyle diğer etap da devreye girdiğinde bu rakam 174 milyon metreküpe çıkacaktır. Doğanpınar Kılavuzlu ve Çetintepe Barajları ile bunların gölet ve sulamalarına ilişkin projelerin yapımı devam etmekte olup,etap etap tamamlanmasıiçin Bakanlık ve DSİ nezdindeki gayretlerimize devam etmekteyiz. HamidiyeGüneş sulaması ile YavuzeliMerzimen su kanallarının yapımları devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Yeni havaalanı inşaatı

Kirazoğlu, Gaziantep Yeni Havalanı inşaatı devam etmekte olduğunu belirterek, "Havaalanı inşaatının yaklaşık 357 milyon TL yatırım bedeli bulunmaktadır. 72 bin 593 metrekare büyüklüğünde yıllık 6.000.000 yolcu kapasiteli, 6 adet yolcu köprülü iç ve dış hatlar terminal binası yapımı ile 6 uçak park yerine sahip ilave apron ve otopark yapımı işlerini kapsamaktadır. Havaalanı inşaatının bu yıl tamamlanması hedeflenmektedir. Gaziantep Havaalanı Paralel Taksi yolu Tadilatı (GAP) işi 66 milyon yatırım bedeli ile yapımı devam etmektedir" dedi.

Hızlı tren projesinde çalışmalar son sürat

Kirazoğlu, Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hattında yapım çalışmaları süren Yüksek Hızlı Tren Projezi ile ilgili ise, "Ulaştırma Bakanlığımızın Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımını üstlendiği şehir merkezi ile sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak banliyö hattı projesi Gazirayİnşaatında projenin 16 istasyonundan 12’si tamamlanmış olup, yapım çalışmaları hızla devam etmektedir.

MersinAdanaOsmaniyeGaziantep Yüksek Hızlı Tren Projesin de yapım çalışmaları devam etmekte olup, hattın BahçeNurdağı kısmında, NurdağıBaşpınar kısmında yüzde 50’lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Yük ve yolcu taşımacılığıiçin çok büyük önem taşıyan ve ulaşım süresini beş saatten bir buçuk saate düşürecek projenin tamamlanmasıyla bölgemize sanayi, ticaret, turizm ve sosyal açıdan önemli faydalar sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

TOKİ'den 1 milyar TL'yi aşan yatırım

Milletvekili Kirazoğlu, TOKİ'nin Gaziantep'te 1 milyar TL'yi aşan konut yatırımı olduğunu vurgulayarak, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ)vasıtasıyla hızla büyüyen, göç alan şehrimizde konut ihtiyacına yönelik dükkânları, camileri, okulları, sağlık ocaklarıyla bugüne kadar yaklaşık 20 bin konut kazandırıldı.Türkiye’deki en büyük toplu konut projesi olan Kuzey Şehir Projesiyle de Gaziantep’e 50 bin konutdaha inşa edilecektir. 2000 civarında konutun inşası devam etmekte olup Gaziantep için yeni sosyal konut projelerinin ve kentsel dönüşüm projelerinin hazırlıklarını sürdürmekteyiz. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşası sürüyor. Ayrıca, Nizip ve Oğuzeli’nde iki millet bahçesi için daha hazırlıklar devam ediyor. Sadece TOKİ’nin şehrimizde halen süren yatırımlarının tutarı 1 milyar lirayı aşmakta, 2 binin üzerindeki konut inşaatı devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Çiftçiye destek

Kirazoğlu, Gaziantep’te bitkisel ve hayvansal üretime destek için 2020 yılında 180 milyona yakın destekleme ödemesi yapıldığını da belirterek, "Ekonomik tarımsal yatırımlar için ise 282 projeye 110 milyon hibe sağlanmıştır. Basınçlı sulama sistemleri için 54 milyon TL destek sağlanmıştır. Gaziantep’te 2004 yılında 260 milyon dolar olan tarımsal ihracat 2019 yılında 2.4 milyar dolara ulaşmıştır. Evliya Çelebinin deyişiyle dünyanın göz bebeği Gaziantep’i eğitsel, kültürel, sosyal, sportif ve gençlik bakımından daha ileri bir düzeye taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

