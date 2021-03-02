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Gaziantepli kebapçılar müşterilerini davul zurna çalıp kurdele keserek karşıladı

DHA

Gaziantepli kebapçılar müşterilerini davul zurna çalıp kurdele keserek karşıladı


Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sadece paket servisi yapan kebapçılar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla müşteri kabul etmeye başladı. Uzun süre paket servisi ile hizmet veren kebapçılar müşterilerini davul, zurna eşliğinde meşale yakıp, kurdele keserek karşıladı.
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında paket servisi yapan kebapçılar, saat kısıtlaması ve kapasite şartıyla hizmet vermeye başladı. Uzun süredir masalara müşteri alamayan işletmelerin, hizmet vermeye başlamasıyla vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara giderek kebap yemeye başladı. Bazı işletmeler müşterilerini davul zurna eşliğinde karşılarken, bazıları ise meşale yakıp kurdele kesti. İş yerlerinde müşterilerini ağırlayan işletme sahipleri ve yemek yemeye gelen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı
'BAYRAM YERİ GİBİ OLDUK'
Gaziantep Kalesi bölgesinde kebapçılık yapan Nejdet Kılınçoğlu, alınan karar nedeniyle çok mutlu olduklarını ve yaptıkları şölenle müşterilerini karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:
" Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından en çok kebapçılar sevindi. Bugün masa ve sandalyelerimizi müşterilerimize açtı. Şu anda bayram yeri gibiyiz. Söylenen kurallara uyarak bugün çalışmalara başladık. Gaziantepliler sıcak şekilde kebap yemeyi özlemiş, artık bu özlemlerini gideriyor. Biz de bu sevinci meşale yakıp, kurdele kesip şölen havasında gösterdik. Tüm kurallara uyarak bugün müşterilerimizi ağırladık. İnşallah bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz."
'MÜŞTERİLERİ DAVUL ZURNA İLE KARŞILADIK'
Müşterileri davul zurna ile karşıladıklarını ifade eder kebapçı ustası Yasin Usta, "Pandemi döneminden bu yana müşterilimizi ağırlayamıyorduk. Dün yapılan açıklamanın ardından müşterilerimizi davul zurna ile karşıladık. Çok mutluyuz. Önlemlerimizi aldık, sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ
2021-03-02 15:29:10

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