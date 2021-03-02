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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1

DHA

Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1


Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Bahattin Şimşek, İlker Takbak,Deniz Caner Özaral
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Toşca, Güray Vural, Ertuğrul Ersoy(Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Mirallas,Sousa (Dk. 59 Jefferson), Rashid(Dk. 46 Vetrih), Maxim(Dk. 83 Roderick), Dicko(Dk. 75 Enver Cenk)
GENÇLERBİRLİĞİ: NordfeldtErık Johansson,Arda, Furman(Dk. 81 Sami Gökhan), Soner Dikmen, Sefa(Dk. 90 İlker), Candeias, Mendoza, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım, Lima 
GOLLER:Dk. 59 Kenan, Dk. 78 Jefferson (Gaziantep FK)  -Dk. 17 Lima (Gençlerbirliği)
SARI KART: Sefa (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KART: Dk.56 Mirallas (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Gençlerbirliği´ni 2-1 mağlup etti.
11´inci dakikada koruk takımın sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lima ceza sahasında yerde kaldı. Gençlerbirliği bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.
17´nci dakikada orta alandan gelişen Gençlerbirliği atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Lima'nın vuruşunda Günay ilk pozisyonda gole izin vermedi. Dönen top yine Lima'nın önünde kaldı. Lima bu kez topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı. Maçın hakemi itirazlar üzerine VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olmadığı tespit etti, gol geçerli sayıldı:0-1
23´üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Candeias'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Lima, sağ kanattan ceza sahasına sokulup topu içeriye gönderdi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Furman'ın vuruşu az farkla auta gitti.
36´ncı dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim ceza sahasına doğru sokulup, Dicko'yu ceza sahasının sağında topla buluşturdu. Dicko'nun yerden kale sahasına doğru çıkarttığı topu savunma son anda taca gönderdi.
56´ıncı dakikada Mirallas'ın topsuz alanda Mattias Johansson'ın ayağına bastığını tespit eden maçın hakemi Bahattin Şimşek kırmızı kart göstererek Mirallas´ı oyun dışına gönderdi.
59´uncu dakikada Arda'nın hatası ile topla buluşan Kenan, topla ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan´ın vuruşunda topu ağlara gitti:1-1
73´üncü dakikada sağ çaprazda topla buluşan Candeias'ın yaptığı vuruşta kaleci Günay'ın çeldiği top Soner'in önünde kaldı. Soner'in penaltı noktası üzerinden uygun durumda yaptığı vuruş auta gitti.
76´ncı dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Lima sağ kanattan ceza sahasına sokulup topu geriye çıkarttı. Sefa'nın vuruşunda Günay, sağına çok iyi uzanıp gole engel oldu.
78´inci dakikada orta alandan hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Enver Cenk rakibinden sıyrılıp topu Güray'a bıraktı. Güray´ın sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Jefferson´un vuruşu ağlara gitti: 2-1
Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca maç 2-1 ev sahibi ekinin üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-03-02 18:05:23

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