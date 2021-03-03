Askıda kalan yüz yıllık kanlı aşk mektubu Müzedeki bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Askıda kalan yüz yıllık kanlı aşk mektubu Müzedeki bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor

İHA

Askıda kalan yüz yıllık kanlı aşk mektubu Müzedeki bir tutam saç ile kanlı mektubun hikayesi yürek burkuyor

Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesinde sergilenen ve Antep savunmasında şehit olan Maraşlı Hüseyin’in nişanlısına yazdığı kanlı mektup ve bir tutam saçın hikayesi ziyaretçileri hüzünlendiriyor.
Gaziantep Panorama 25 Aralık Müzesinde, gazi ve şehit yakınlarının bağışladığı eşyalar, Antep savunmasına şahitlik eden binalardan kalma kapılar, pencereler, mücadelede kullanılan silahlar ve o dönemde kullanılan kıyafetler yer alırken, savaş döneminde yaşanan hikayelerde ziyaretçileri derinden etkiliyor. Bunlardan en önemlisi olan kanlı mektup ve bir tutam saçın hikayesi ise müzenin en gözde eseri konumunda. Mektubun başkahramanları ise Maraşlı Hüseyin ile nişanlısı Emu. Maraş’ın kurtulmasının ardından Antep direnişine katılan Hüseyin, çatışmalarda ağır yaralanmış, Hüseyin nişanlısı Emu’ya yazdığı mektup ile Emu’nun verdiği bir tutam saçı ailesine teslim etmesi için yanında bulunan Merkez komutanı Kilisli Arslan Bey’e vermiştir. Ancak Arslan Bey ailesini bulamayınca mektubu Ankara’ya göndermiştir.

“Mektup birlik ve beraberliğin göstergesi”
Mektubun Anadolu’da birlik ve bütünlüğün göstergesi olduğunu ifade eden Panorama 25 Aralık Müzesinin Müdürü Murat Dağ, “Şu anda gördüğümüz mektup aslında milli mücadele döneminde birlik beraberlik içinde ne gibi bir mücadelenin verildiğinin göstergesidir” dedi.

“Beni bekle şehit olmaz ve gelirsem seninle evlenirim”
Dağ, Hüseyin’in mektupta nişanlısı Emu’ya şehit olmazsam seninle evlenirim diye yazdığını belirterek, “Bu mektupta Maraşlı Hüseyin Maraş kurtulduktan sonra Antep’in kurtuluşu için çatışmaya geliyor. Ve burada şehit düşüyor. Hüseyin, şehit düşmeden önce nişanlısı Emu’ya yazdığı mektup burada sergileniyor. Bu mektupta diyor ki ‘ben Çanakkale’de savaştım. Maraş’ta savaştım şimdide Antep’te çatışıyorum. Beni bekle şehit olmaz ve gelirsem seninle evlenirim diyor” şeklinde konuştu.

“Annesinin vasiyetini yerine getiriyor”
Hüseyin’in annesinin vasiyetini yerine getirdiğini ifade eden Dağ, “Tabi Hüseyin annesinin vasiyetiyle buraya geliyor. Annesi ona diyor ki, ‘Dayını Rusya’da babanı Balkanlar’da kardeşlerini de Maraş’ta şehit verdik. Antep’e git ve Fransızları oradan def et diyor.’ Çünkü Hüseyin askerlik hizmetinden sonra köye dönemiyor. Köyüne Ermeni birisi hakim döndüğünde onu öldürecekti” ifadelerini kullandı.

“Yaralıyken mektubu Arslan Bey’e teslim ediyor”
Hüseyin’in yaralıyken mektubu Kilisli Arslan Bey’e teslim ettiğini belirten Dağ, “Bunun üzerine Hüseyin Fransızlara karşı Antep’i savunmak için buraya geliyor. Ve o çatışmaların birinde şehit düşüyor. Vurulduğunda yanında merkez komutanı Kilisli Arslan Bey var. Can çekiştiği sırada nişanlısına yazdığı mektup ve Nişanlısı Emu’dan aldığı saçı ailesine ulaştırması için Arslan beye teslim ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Arslan Bey aileye ulaşamıyor”
Mektubu alan Arslan Bey’in aileyi bulamadığını vurgulayan Dağ, “Arslan bey Hüseyin’in şahadetinden sonra ailesini bulamıyor. Bunun üzerine Arslan bey emaneti Ankara Müzeler Genel Müdürlüğüne gönderiyor. Bu mektup ile saç en son İnkılap Tarihi müzesindeydi. Yapılan çalışmalar sonucu biz bunu müzemize kazandırdık” sözcüklerini kullandı.

“Kan Hüseyin’in, saç Emu’nun”
Mektubun üzerindeki kanın Hüseyin’e ait olduğunu saçında nişanlısı Emu’nun saçı olduğunun altını çizen Müze Müdürü Dağ, “Mektubun içinde Hüseyin’in Emu’ya yazdığı duygular var. Önce vatanın kurtulması gerektiği vurgusu var. Buradaki saç Hüseyin’in nişanlısı Emu’ya aittir. Mektup ve üzerindeki kanda Hüseyin’e aittir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel haber) Başarısıyla kadın futboluna ışık tutuyor Türkiye’nin en genç kadın teknik direktörünün başarı dolu hikayesi
YEREL HABERLER (Özel haber) Başarısıyla kadın futboluna ışık ...
PKK'nın alıkoyduğu uzman çavuştan Gara iddiası Şırnak’ta 10 yıl önce PKK'nın kaçırdığı Uzman Çavuş Kemal Ekinci: "Gara'da yaşananlar 10 yıl önceden kurgulandı"
YEREL HABERLER PKK'nın alıkoyduğu uzman çavuştan Gara ...
Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
YEREL HABERLER Gaziantep'te 500 bin makaron ele geçti
HKÜ’de hukuk konuşuldu
YEREL HABERLER HKÜ’de hukuk konuşuldu
Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 8 kapkaç olayına karışan 7 şüpheli ...
Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
YEREL HABERLER Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor
Gaziantep'te bir depoya makaron baskını
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir depoya makaron baskını
Kapkaç zanlıları kameralardan da polisten de kaçamadı
YEREL HABERLER Kapkaç zanlıları kameralardan da polisten de kaçamadı
Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ödedik”
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Bir hata yaptık ve bedelini ...
Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ediyorum”
YEREL HABERLER Ricardo Sa Pinto: “Üç puanı Jefferson’a armağan ...
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçının ardından
Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç ...
Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK- Gençlerbirliği: 2-1
KOM'dan sahte içki operasyonu: 294 şişe ele geçirildi
YEREL HABERLER KOM'dan sahte içki operasyonu: 294 şişe ele geçirildi
Gaziantep'te kentin görünümü değişecek
YEREL HABERLER Gaziantep'te kentin görünümü değişecek
Gaziantep FK - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Gençlerbirliği (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 0 - Gençlerbirliği: 1 (İlk ...
GAÜN güvenli bölgedeki eğitim faaliyetlerine devam ediyor GAÜN sivil toplum kuruluşlarıyla duyarlılık projeleri protokolü imzaladı
YEREL HABERLER GAÜN güvenli bölgedeki eğitim faaliyetlerine devam ...
Antep Savunmasının en önemli eserleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Antep Savunmasının en önemli eserleri tanıtıldı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalıp, öldü
YEREL HABERLER El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalıp, ...
GAÜN'den Ukrayna ile işbirliği protokolü
YEREL HABERLER GAÜN'den Ukrayna ile işbirliği protokolü
Gaziantep’te sokalar tıklım tıklım
YEREL HABERLER Gaziantep’te sokalar tıklım tıklım
Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
YEREL HABERLER Normalleşmede Gaziantepliler beyrana koştu
Gaziantepli kebapçılar müşterilerini davul zurna çalıp kurdele keserek karşıladı
YEREL HABERLER Gaziantepli kebapçılar müşterilerini davul zurna ...