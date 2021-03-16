Dila hemşire, gözyaşları arasında toprağa verildi

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Ahmet KILIÇ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te önceki gün kendisini tabancayla vurarak yaşamına son verdiği belirtilen yoğun bakım hemşiresi Dila Y. (24), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisi hemşiresi Dila Y., pazar gecesi, iddiaya göre Akkent Mahallesi'ndeki evinde yalnız başınayken kendisini tabancayla başından vurarak yaşamına son verdi. Ölümü, ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğan Dila Y.´nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Dila Y.´nin cenazesi öğle vakti Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeye, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Dila hemşire, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ, Ahmet ATMACA

2021-03-16 13:56:16



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