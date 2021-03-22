ANKA’da mutant virüse karşı güvenilir test

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde İngiltere kökenli mutant virüsünü tespit eden Covid19 Mutant test yapılmaya başlandı.

ANKA Hastanesi COVID19 Tanı Laboratuvarı’na başvurarak test yaptıran ve COVID19 testi pozitif çıkan her hastanın mutasyona uğramış virüs ile enfekte olup olmadığını öğrenebilecek. Herhangi bir nedenle hastaneye gidemeyen kişilere ise ANKA Hastanesi bulundukları ortamda test yapma imkanı sağlayacak.

COVID19’a neden olan SARSCoV2 virüsünün İngiltere’den dünyaya yayılan mutasyona uğramış varyantının saptanması büyük paniğe neden oldu. Sağlık Bakanlığı, mutasyonlu virüse karşı önlemleri arttırırken, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi COVID19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda da, Covid19 Mutant test yapılmaya başlandı. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde tanı alanındaki en ileri tekniklerden biri olan, az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme olanağı sunan PCR laboratuvarının kurulmasıyla birlikte, özellikle yakınlarının testi pozitif çıkanlar ile hastalık belirtisi taşıdığından şüphelenen çok sayıda kişi hastaneye başvurarak korona virüse yakalanıp yakalanmadığını öğreniyor. PCR laboratuvarında şimdi de COVID19 pozitif tanısı konmuş her hastaya mutant virüs analizi yapıyor. ANKA Hastanesi tarafından çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyen kişilere ise bulundukları ortamda test yapma imkanı sağlanıyor. Test, kişiye istediği yerde pratik bir şekilde uygulanabilirken, yapılan laboratuvar incelemesinin ardından test sonucu 1 gün içerisinde öğrenebiliyor.

Yapılacak mutant virüs analizi ile kişinin hangi tip virüsle enfekte olduğunun ortaya çıkacağı ve salgının seyrinin belirleneceğini belirten Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram,

“PCR Laboratuvarımızda PCR testi sayesinde, korona virüse yakalanan kişiler ya da taşıyıcı olanları belirleme imkanı yakalamış olduk. PCR, son derece güvenilir bir test yöntemidir. Bu test özellikle korona virüste belirti göstermeyen taşıyıcıların belirlenmesini sağlıyor. Son günlerde özellikle İngiltere’den dünyaya yayılan mutasyona uğramış varyantının saptanması büyük endişe oluşturdu. ANKA Hastanesi olarak şimdi de hastanın PCR testi için sürüntü örneklerini aldıktan sonra test sonucu pozitif çıktığında, bu örnekleri ikinci bir teste tabi tutuyoruz. Bu ikinci test sonrasında hastada İngiltere menşeili mutant virüs olup olmadığını net bir şekilde saptıyoruz. Kendisinde hastalık semptomları hisseden veya yakın temas ettiği kişilerde taşıyıcılık veya vücudunda virüse ait partiküller olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler bize başvurabilir. Hastanemize sağlık nedeniyle, korona virüs endişesiyle ya da çeşitli sebeplerle gelemeyen kişilere bulundukları yerde test yapma olanağı da sağlıyoruz. Bunun için 05331557630 numaralı telefondan bize ulaşılması yeterli. İngiltere kökenli mutasyonun, insan hücresine daha sıkı yapışması nedeniyle daha bulaşıcı olduğu belirlendi. Bu nedenle de yapılacak test, mutant virüse bağlı salgının seyrinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

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