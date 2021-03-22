Çocuklar spora ilk adımı severek atıyor Fadıloğlu: “Herkes için spor politikasını sürdürüyoruz” İbrahimli Spor Merkezi, akademi çalışmalarına ev sahipliği yapıyor

Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen spor akademisi çalışmalarıyla gelişim sürecinde olan çocukların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor. Temel cimnastik, çocuk pilatesi, geleneksel çocuk oyunları ve sportif beceri koordinasyon parkuru eğitimleri miniklerden büyük ilgi görüyor.

Spor akademisi çalışmalarıyla ‘Yaşam Boyu Herkes İçin Spor’ politikasını güçlü bir şekilde sürdüren Şehitkamil Belediyesi, gelişim çağında olan çocukların sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri adına temel cimnastik, çocuk pilatesi, geleneksel çocuk oyunları ve sportif beceri koordinasyon parkuru eğitimlerine büyük önem veriyor.

İbrahimli Spor Merkezi’nde, pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar, haftanın 7 günü farklı seanslar halinde aralıksız olarak devam ediyor. Hareketsizlik ve yanlış beslenme kaynaklı çocukluk çağı obezitesi ve benzeri sağlık sorunlarıyla mücadele noktasında birbirinden önemli proje ve sportif eğitim çalışmamaları gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, branşlaşma yaşına gelen minik sporcuları ise ilgi duydukları ve yeteneklerinin olduğu alanlara yönlendirilerek yeni şampiyonların yetişmesine de olanak sağlıyor.



“Spor akademisi çalışmalarına önem veriyoruz”

İbrahimli Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen spor akademisi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hareketsiz yaşamın birçok sağlık problemini berberinde getirdiğine dikkat çekerek çocukları spor yapmaya davet etti. Fadıloğlu, “Teknolojik gelişmeler hareketsizliği, bu durum da obezite ve duruş bozuklukları başta olmak üzere benzeri sağlık problemlerine zemin hazırladı. Bu olumsuz tablonun önüne geçebilmek ve çocuklarımızın, gençlerimizin sağlıklı ve zinde bir yaşam sürebilmeleri adına spor akademimiz bünyesinde temel cimnastik, çocuk pilatesi, geleneksel çocuk oyunları ve sportif beceri koordinasyon parkuru eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalar, çocuklarımızda esnekliğin artmasını sağlıyor, duruş bozuklarının önüne geçerken kaslarının gelişmesine olanak sağlıyor. Yine gelişim çağında olan çocuklarımızın konsantrasyon kayıplarını en aza indirirken bir yandan da sosyalleşmelerine imkan sağlıyor. İbrahimli Spor Merkezi’nde pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilen spor akademisi çalışmalarına tüm çocuklarımızı davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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