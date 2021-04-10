Tarım fuarının gözdesi Büyükşehir standı oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, bu yıl 12’ncisi düzenlenen ve 69 Nisan tarihlerinde gerçekleşen GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nda açtığı stant çiftçilerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant, Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen 12.GAPTARIM, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’nda büyük ilgi gördü. Yürütülen projelerin örneklerinin bulunduğu stantta, yerel ürünler sergilendi. Büyükşehir Belediyesi’nin projeli tarımsal destekleri, yürütülmekte olan projeler, üretime destek sağlayacak dağıtımlar ve diğer tarımsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı, doğru ve verimli tarım için danışmanlık verildi. Stantta ayrıca oluşturulan doğal alanda bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle kadınların örgütlenerek kurduğu Ezogelin Tarım Kooperatifi üyeleri, ürettiği ürünleri çiftçilerle paylaştı, kadın üreticilere deneyimlerini aktarırlarken, merak edilen soruları da yanıtladılar.

Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret edenler, Oğuzeli Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde yetiştirilen çeşitler, düzenlenen ve verilecek eğitimler, kurulmakta olan Freeze Dry tesisi ve Üzüm ve Nar Sıkmaİşleme ve Paketleme Tesisi, kadın kooperatifleri, Araban ilçesinde kurulması planlanan Sarımsak İşleme ve Paketleme Tesisi, Karkamış ilçesinde kurulması planlanan Nane Kurutma ve Paketleme Tesisi, Nizip ilçesinde kurulmakta olan Nane Kurutma Tesisi ve İslahiye ilçesinde kurulmakta olan Salça Üretim Tesisleri’nin üretim faaliyetleri, faydaları ile katma değerleri hakkında bilgi aldı. Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü Sertifikalı Tohumluk Projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan Ata Tohumları ve Sertifikalı Tohumluklar projelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerin kayıtları alındı.



“Hayata dokunan proje üretince beğeniliyor”

Stantta ilgiden memnun olan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, “Standımızda öncelikli olarak hayatımıza dokunan projelerimizden birisi kadın kooperatiflerimiz. Kadın kooperatiflerinin görsellerini, tanıtımlarını yapıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize 20 milyon adet saksıda süs biberi dağıtıyoruz. Bunun yanında çiftçilerimize teknik yönden danışmanlık yapıyoruz, eğitimler veriyoruz, onların tanıtımlarını yapıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in tüm kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde geçinen, onlarla iyi ilişkiler içerisinde çalışan resmi kurumlarımız, diğer kamu, kurum ve kuruluşlarımızla STK’larımızla bir araya getirerek çatı görevi görüyor. Onların buradaki çalışmalarına koordinatörlük yapıp onları destekliyor. Tarımsal yeniliklerin, çiftçilerimize ulaşmasına da bu fuar ile vesile oluyoruz. Şimdiye kadar ki gördüğümüz en az katılım sağlanan fuarımız olarak gözükse de gerçekten katma değer açısından buradaki stant açanlar çiftçilerimize tarım teknolojisi satan işletmelerimize müthiş bir talep var. Özellikle son yıllarda, 2012 yılında Yerel Yatırımlar Yasasına çıktıktan sonra Türkiye de tarıma yatırım yapan ilk belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesidir. Çalışmalarımız tarımsal üretimin yanı sıra tarımsal ürünlerin işlenmesini, markalaşmasını, coğrafi işaretin alınarak tanıtımının yapılması. Son zamanda yaptığımız bu çalışmalar, halk tarafından çiftçi tarafından müthiş beğeniliyor. Çünkü bizim yaptığımız projelerin tamamı insan hayatına dokunan projeler. Kadınların hayatına dokunarak tarımsal üretimde ekonomiye kazandırdık ve yaptığımız eğitimlerle, yatırımlarla, kooperatifleşmeyle kadınlarında hayatına dokunup onların ülke ekonomisine katkıda bulunmasını sağladık. O yüzden insanlarımızdan özellikle kadınlarımızdan, kadın girişimcilerimizden, kadın çiftçilerimizden müthiş bir rağbet var” dedi.



“Başkanımıza çok teşekkür ederiz”

Gelen çiftçilerin sorularını yanıtlayan Ezogelin Tarım Kooperatifi üyesi Senem Türkkan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bize verdiği destekle ilk önce gittiğimiz kooperatif kurslarında 7 kadın birleşerek küçücük bir çalışma alanı oluşturduk ama şu anda inanılmaz yerlerdeyiz. Güzel yerlere geldik. Daha da geleceğiz. Şu anda 7 kişiyiz fakat ileride çok daha büyük bir aile olacağımıza eminim. Ziyarete gelen kişiler, fidelerimizi, nar ekşimizi, biberimizi, patlıcanımızı her şeyi soruyorlar, ilgi gösteriyorlar. Bunun içinde başkanımıza çok teşekkür ederiz. Özellikle kuru sebzelere olan ilgi büyük” diye konuştu.

Oğuzeli’nin Uğurova köyünde Antep fıstığı üretimi yapan Mustafa Boybeyoğlu, stantta eğitimler ve Antep fıstığının üretimi hakkında bilgiler aldığını, yeni projelere katılmak istediğini belirtti.

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