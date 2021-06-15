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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahin’den GGC’ye ziyaret

İHA

Şahin’den GGC’ye ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC) ziyaret etti.
Geçtiğimiz günlerde önce OECD Şampiyon Başkanlar İnisiyatifine davet edilen, ardından da ikinci kez Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Şahin, başarısının sırrını anlatırken, çözüm üretme modeli olarak tarif ettiği Gaziantep Modeli'ne dikkat çekti ve "Gaziantep için yeni hayallerimiz var" dedi.

“Yerel basının önemi daha iyi anlaşıldı”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Vekili Osman Toprak ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Kayhan Doğan ile birlikte Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazeteciler de hazır bulundu. GGC Başkanı İbrahim Ay, Şahin ve Başkan Vekili Toprak'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, "Başkanımızı dünyanın en başarılı 60 belediye başkanı arasına girmesinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Her başarının arkasında yoğun bir emek ve çabanın bulunduğuna işaret eden Ay, Başkan Şahin'in ikinci kez Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçilmesinin de şehir adına gurur verici olduğunu ifade etti. Ay, "Başkan Şahin ve ekibi gibi medya mensupları da pandemi döneminde halkı doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek için gece gündüz demeden yoğun bir çaba göstermektedir. Gaziantep medyası olarak şehrimizin ve ülkemizin yararına olan her projede Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu bir şekilde çalıştık. 15 Temmuz'da ve pandemi döneminde yerel basının ne kadar önemli bir misyona sahip olduğu bir kez daha görüldü. Bu nedenle yerel basınımızın desteklenmesi, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

“GGC, köklü ve önemli bir kuruluş”
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasına Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni överek başladı. Şahin, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti çok köklü ve çok önemli bir kuruluş. Hele bu dönemde insanların temiz haber, doğru haber ve hızlı haber alma konusunda 21.yüzyıl beyin yüzyılı burada cemiyetin tüm üyelerinin bu hassasiyetine göre bu varlığı çok daha önemli bir döneme girmiş durumda. Ben size, başkanımıza ve bütün ekibine, katılımcılara şehrim adına bölgemiz adına 2 milyon adına teşekkür etmeye geldim" ifadelerine yer verdi.

Bize büyük ilham oldu
Başkan Şahin, daha sonra OECD Şampiyon Başkanlar İnisiyatifi'ne seçilmesi ile ilgili sürecin ayrıntılarını paylaştı. Şahin, şöyle devam etti, "OECD Şampiyon Başkan inisiyatifine davet edildiğimizde koordinatör belediye başkanı Paris Belediye Başkanı açılış konuşmasında, 'Dünya büyük bir kaostan ve kaotik bir dönemden geçiyor. Biz de ne yaptığımızı çok fazla bilemiyoruz. Bu nedenle iyi örneklere ihtiyacımız var. Gaziantep’i de bunun için davet ettik' dedi. Ayrıca ilk kez katılmamıza rağmen 3 defa söz verdiler. Bu alanda bizim yaptıklarımızı dinleyince, 'Bize büyük bir ilham oldu. Lütfen bunu Afrika’daki ülkelerle de paylaşın. Son baharda yapacağım bir toplantı var. Sizi ana konuşmacı olarak davet ediyoruz' dediler. Bu başarı bir başkan ile olacak iş değil, bir başkanın eti budu belli. 24 saatin 15 saati çalıştığın zaman yapacağın ve yapamayacağın şey de belli. 2 milyondan gelen büyük bir ilham var. Büyük bir çalışkanlık var. Büyük bir cömertlik var, gayret var. Büyük bir misafirperverlik var. Büyük bir medeniyet var. Büyük bir tarih var. Bu şehir bize bu kategoriyi almada çok büyük bir destek oldu. Ben o yüzden Ankara’daki toplantıda katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Üst düzey yöneticilerimize, Bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, milletvekillerimize ve özellikle Adalet Bakanımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli ve başarılı bir lansman oldu.”

“Nasıl başardık”
Şahin, “Bu zor dönemde biz bunu nasıl başardık. Bu bölge çok zor, bir dünyanın yaşadığı sorunlar var. Bir de bizim bölgemizin yaşadığı ekstra sorunlar var. Biz bunu Gaziantep modeli ile başardık. Bu ne model birlikte iş yapma modeli, kardeşlik modeli, sahabe modelidir. Bu model, iyi günde, kötü günde, hastalıkta sağlıkta bir ve beraber olma modelidir. Elbette sorun var ama bu modelin sorun çözme kapasitesi de çok yüksek. Kapanan esnafa destek vermek, çiçekçinin elindeki çiçeği annelere sunmak, birbirimizi anlamak ve birbirimizin kardeşi olmak gerekiyor. Birbirimizi sevmek gerekiyor. Bu modelde hepsi var. Bu zor coğrafyada bu zor dönemde bunlar kendiliğinden olmadı büyük bir fedakarlığımız var” ifadelerine yer verdi.

“Pastayı büyütmek için çalışacağız”
Şahin, “Sizler de meslek olarak sektör olarak çok zor günler geçiriyorsunuz, Bunu biz de görüyoruz. Buradan çıkmanın yolu ne? Pastayı büyüteceğiz. Birlikte büyüyeceğiz, şehrin ekonomisini büyüteceğiz, şehrin sanayisi yüksek teknolojiye geçerken kültür turizminde hakkettiğimiz milyonlarca insanı buraya getireceğiz. Tarım ekonomisi bütün dünyanın şuanda en büyük meselesi. Kendi kendine yetme, lojistik, ekosistem, en önemli meselesi. OECD tesadüfen gelip Gaziantep'i seçmedi. Seçim için 8 kategori var. Biz her kategoriyi tek tek çalıştık. Ekonomi, kültür, çevre, su yönetimi, akıllı şehirler, dijitalleşme, burada yapılan küresel ısınma enerji gibi bitkisel çeşitliliğin azaltılması gibi alanlarda ve kapsayıcılık alanında yoğun bir çalışma yaptık” dedi.

“Küresel gündemi yakalamak zorundayız”
Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bunu yapıyorsun da kardeşim kimle birlikte yapıyorsun? Yetim, yaşlı, muhacir, hasta, yolda kalmış, herkes ile birlikte yola koyulduk. Bu alanlarda ciddi lobiler yapıldı. Bu başkanın büyük elçilerle ne işi var diye de sorabilirsiniz ama şunu gördüm bu işin yüzde 80’ni lobi. Bu kadar yaptığımız raporlama yüzde 20 anlatmamız lazım birbirimize kendimizi anlatmamız, zaten kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz ama yerelin uluslararası alanda anlatılabilmesi için uluslararası vizyon lazım küresel gündemi yakalamak lazım, bu şehir küresel gündemi yakalayabiliyorsa rekabeti yönetiyordur” şeklinde konuştu.

Gaziantep için yeni hayallerimiz var
Fatma Şahin, “Artık şehirler yarışıyor. Kalkınma yerelde başlıyor demokrasi yerelde başlıyor. Elbette iş yaparsan hata da yaparsın, kimse melek falan değil, hepimiz beşeriz sıfır iş sıfır hatadır. İş yapmazsan hiçbir hatada yapmazsın ama bizim duracak dinlenecek halimiz yok. Sürekli gaza basmamız lazım. Eğitim şehri Gaziantep’te, sağlık şehri Gaziantep’te, bilim şehri Gaziantep’te, yeni hedeflerimiz, yeni hayallerimiz var. Bunun içinde insanı merkeze alıp insana yatırım yapmamız lazım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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