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Decathlon SANKO Park'ta açıldı Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu'da ilk mağazasını SANKO Park'ta açtı

İHA

Decathlon SANKO Park'ta açıldı Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri "Decathlon", Doğu ve Güneydoğu'da ilk mağazasını SANKO Park'ta açtı

Uluslararası spor malzemeleri mağaza zinciri “Decathlon”, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ilk mağazasını Sanko Park’ta açtı.
Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon’ın 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açtı. Tüm spor kategorilerinin geniş ürün yelpazesiyle faaliyet göstereceği Decathlon, 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor.
Sanko Park 1’inci katta 2 bin 884 metrekare alanda açılan Decathlon mağazasında fitness, yüzme, balıkçılık, futbol, dağcılık ve daha birçok alanda dünyaca ödüllü ürünler sporseverlerin beğenisine sunulacak.

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