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Kaçak kazı sırasında tarihi mozaikler ortaya çıktı 3 bin 500 yıllık mahalledeki kaçak kazıdan mozaik fışkırdı Gaziantep’te tarihi mozaik operasyonu

İHA

Kaçak kazı sırasında tarihi mozaikler ortaya çıktı 3 bin 500 yıllık mahalledeki kaçak kazıdan mozaik fışkırdı Gaziantep’te tarihi mozaik operasyonu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kaçak kazı sırasında ortaya çıkarılan tarihi mozaikler jandarma ekiplerini şoke etti.
Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı 3 bin 500 yıllık tarihe sahip olduğu iddia edilen Yukarıbilenler Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harkete geçti. Kaçak kazı yapılan eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, kazı yapılan bölgede orta çıkarılmış yüzlerce yıllık mozaiklerle karşılaştı.

Kurtarma kazıları başladı
Operasyon sonrası evin bahçesinde kurtarma kazıları yapılırken, jandarma ekipleri de bölgede 24 saat nöbet tutmaya başladı. Kurtarma kazıları ile bölgeden çıkarılması beklenen mozaiklerin Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınarak sergileneceği öğrenildi.

Zemindeki mozaikler görüntüsüyle dikkat çekiyor
Kaçak kazı yapılan evin zemin kısmında ortaya çıkaralan mozaikler eşsiz görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Mozaiklerden birinde elinde kılıç olan insan figürü yer alırken, bölgede daha fazla mozaik bulunduğu da iddia edildi. Uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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