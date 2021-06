GKV’li Minikler Mother Goat And Baby Goat oyununu İngilizce sahneledi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu İngilizce Drama Gösterileri kapsamında ilkokul hazırlık grubu öğrencileri “Mother Goat And Baby Goats” adlı oyunu İngilizce sahneledi. Büyük ilgi gören gösterinin ardından GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki minik öğrencileri kutladı.

GKV Özel Anaokulu İlkokula Hazırlık Grubu öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı İngilizce Drama gösterilerinin ilk gününde “Mother Goat and Baby Goats” adlı oyunu GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, idareciler ve veliler de izleyerek öğrencileri ayakta alkışladı. Organizasyonda büyük emekleri geçen idareci ve öğretmenlere GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından birer teşekkür belgesi verildi. İngilizce drama gösterilerine önümüzdeki günlerde “The Little House” ve “The Little Round Bun” adlı oyunlarla devam edileceği de öğrenildi.

"Veliler büyük ilgi gösterdi"

20202021 yılı eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın gelenekselleştirdiği sahne sanatları gösterileri ilgi görmeye başladı. GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt geleneksel İngilizce drama etkinliklerinin ilkinde ilkokul hazırlık sınıfı öğrencilerinin Mother Goat And Baby Goats adlı gösteriyi İngilizce sahnelediğini ifade ederek, “20202021 eğitim öğretim yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde öğrencilerimizle İngilizce gösterilerimizi sunmaya başladık. Öğrencilerimiz kadar velilerimizin de büyük ilgi gösterdiği gösterilerimizde bizlerden desteklerini esirgemeyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nüket Ersoy ve yönetim kurulumuz ile Genel Müdürümüz Sayın İsmet Tiryaki’ye teşekkür ediyoruz. Etkinliklerimiz eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecektir” dedi.

