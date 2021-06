Mevsimin ilk Araban kavunu 25 gün erken yetişti İlk kavunu çiftçi Sait Pekmezci yetiştirdi

Gaziantep’in Araban ilçesinde sezonun ilk kavunu 25 gün erken yetişti. Sezonun ilk kavununu 25 erken yetiştiren çiftçi Sait Pekmezci, Araban kavununun Türkiye genelinde yoğun ilgi gördüğünü ve şimdiden sipariş aldıklarını vurguladı.

Araban Ovası’nın verimli topraklarında bilinçli üreticiler tarafından tamamen doğal ortamda organik olarak yetiştirilen ve her yıl Temmuz ayı sonunda hasat edilen meşhur Araban kavunu bu yıl 25 gün erken yetişti. Araban kavununu Akbudak Mahallesi'ndeki tarlasında 25 gün erken yetiştiren Sait Pekmezci, meşhur Araban kavunun tadı ve aromasıyla Türkiye genelinde yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.



Lezzeti ve insan sağlığına faydasıyla bilinen Araban kavunu zamanından 25 gün önce erkenci olarak yetiştiren çiftçi Sait Pekmezci’yi kavun tarlasında ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, çiftçi Pekmezci’yi tebrik ederek yüksek rekolte ve bol kazanç temennisinde bulundu. Altun, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "Arabanlı çiftçilerimizden Sait Pekmezci'yi, her yıl Temmuz ayı sonunda hasat edilen meşhur Araban kavununu bu yıl hasattan 25 gün önce erkenci olarak yetiştirmesi nedeniyle kendisini tebrik ediyorum. İnsan sağlığına zarar verecek tarım ilaçları ve hormon kullanmadan derin sondaj kuyusundan elektrik gücüyle yeryüzüne çıkarttığı temiz soğuk su ve bol güneşte özenle yetiştirmeyi başardığı için kendisini tebrik ediyoruz. Uzmanlar tarafından kavunun cildi tazelediği, canlılık ve güzellik kazandırdığı söylenir. Bu özelliklerin tümü Araban Ovası’nın verimli topraklarında, her türlü hastalıktan uzak yetiştirilen meşhur Araban kavununda mevcuttur" dedi.



Araban kavunu şiparişleri şimdiden veriliyor

Erkenci kavun üreticisi çiftçi Sait Pekmezci ise, "Uzun yıllardan beri kavun ve karpuz üreticiliği yapmaktayım. Bu yıl da kırsal Akbudak Mahallesi girişindeki Yetim Dağ mevkiindeki kiraladığım 30 dönümlük tarlada 23 Nisan günü ekimini yaptığım kavunun hasadına başlayacağım. Hasat öncesi Karadeniz bölgesindeki geçmiş yıllarda benden toptan kavun alımı yapan tüccarlar beni telefonla arayarak zamanından 25 gün önce hasadını yapacağım erkenci Araban kavununun siparişlerini verdiler" diye konuştu.

