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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te üçüz bebek sevinci

İHA

Gaziantep'te üçüz bebek sevinci

Nizip Devlet Hastanesinde yabancı uyruklu Hıyem Dair ile Luay El İsa çiftinin üçüz bebekleri dünyaya geldi.
Gaziantep’te yaşayan yabancı uyruklu Hıyem Dair ile Luay El İsa çiftinin sezaryen ile 2 erkek ve 1 kız olmak üzere üçüz bebekleri dünyaya geldi. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği ve sürecin takip edildiği bildirildi.
6 yıl önce ülkelerindeki savaş sebebiyle Türkiye’ye gelen çift, üçüz bebek sahibi olacaklarını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Nizip Devlet Hastanesinde ilk defa üçüz bebek doğumu gerçekleştiren doktorlar ise doğumu sağlıklı bir şekilde sonlandırdıkları için mutlu olduklarını belirtti.

“Gebelik sürecinde iyi bir takip yaptık”
Gebelik sürecini ve doğum sürecini titizlikle takip edildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Hilmi Taşdemir, “Hastamız 23 yaşında 3’üncü gebedeyiz. 23 yaşında bize gebe kalamama şikayetiyle başvurdu ve 2 gebeliği var. Hastamızın rutin takiplerinde tedavi amaçlı ilaçlar başladık. Spontan gebe kalmasını sağladık. Gebe kaldığını öğrenince gebeliğin 6’ncı haftasından itibaren hastanın üçüz gebelik olduğunu öğrendik. Üçüz bebek olduğu için sıkı bir takip olmasını gerektiğini hastanemizin şartlarının el verdiğini ve bu şartlar doğrultusunda gebeliğin sonuna kadar gidebileceğimizi hastamıza anlatıldı. Hastaya sıkı takip yapıldı. Erken dönemde düşük tehdidini önlemek için daha sonraki dönemlerde erken doğum olmaması için hastayı 2 haftalık takiplere aldık. Yeni Doğan bölümündeki arkadaşlarımızla görüştük. Doğumun burada gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini tartıştık, konuştuk. Onlar da burada yapılabileceğini söyleyince hastamıza sezaryen planladık. Burada sezaryen ile doğumunu gerçekleştirdik. Gebelik süresince bütün komplikasyonları ile baş edebildik. Hastanın bulantı, kusma, kilo alımı ile ilgili problemlerini hastanemiz içerisinde çözebildik. İyi bir gebe takibi oldu. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Bu Nizip Devlet Hastanesinde yapılabilecek bir takip olduğunu gösterdi bize. İnşallah daha sonraki çoğul gebeliklerin doğumlarının gerçekleştirebileceğimizin adını koymuş olduk. Devlet hastanemiz bünyesinde daha önceden üçüz bebek gebeliği takibi yapılmış fakat sonlandırılması anlamında ilk defa doğumu gerçekleştirilmiştir” dedi.

“Doğum için tüm hazırlıkları yaptık”
Bebekler için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Çocuk Doktoru Abdullah Tiryaki, “Doğum sürecinde yaklaşık 1 ay önce Hilmi Hocam böyle bir vakası olduğunu, üçüz gebelik takip ettiğini bize söyledi. Hastayı burada takip etmeyi ve doğumunu burada yapmak istediğini söyledi. Bu konuda biz sürekli fikir alışverişinde bulunduk. Yapabilir miyiz acaba? Burada daha önceden vaka takibi yapılmadı. Bugün içerisinde de sabahtan bu yana planlanmış bir şekilde hazırlığımızı yaptık. Doğum Ünitemizde ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizde bebekleri karşılayabilecek, ilk müdahaleyi yapabilecek hazırlıklarımızı yaptık. Bebeklerimiz üçüz ilk bebeğimizi 2 bin 100 gram, 2’inci bebeğimizi 2 bin gram, 3’üncü bebeğimiz de bin 900 gram olarak tahmini kilolarla doğdular. Uzun ve zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hastalarımıza şu an ilk müdahalelerini yaptık. Genel durumları iyi. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ve süreci takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Allah’a çok şükür olsun”
Üçüz bebeklere sahip olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Baba Luay El İsa, “Üçüz bebek sahibi olmak çok hoş bir şey. Allaha çok şükürler olsun. Çok şükür ya Rabbim bize bu hediyeyi verdi. Bazen insanlar 1 tane istiyor ama Allah’a şükür olsun bize 3 tane gönderdi. Çok şükür sağlıklı çocuklarım. Doktorlarımıza ve hastanemize çok teşekkür ederim. Bize iyi baktılar, ne gerekse yaptılar" diye konuştu.

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