Gaziantep metal sanayi dönüşümü stratejisi ve eylem planı tanıtım toplantısı Gaziantep sanayisinde dönüşüm için ilk rapor açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, STM Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş., Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde hazırlanan MakineMetal Sanayi Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin, savunma sanayi sektörüne geçiş yapması ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi için başlatılan, “Gaziantep Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Çalışması ve Strateji Belgesi Hazırlanması Projesini başarıyla tamamladı. 30 firma ile yapılan saha çalışmalarının ardından, sektörün gelişebilmesi adına yol haritası ve strateji belgesi hazırlandı.

NATO’dan, ülkemizdeki sivil ve yerel kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech, yerli ve milli sanayi üretim ekosistemine ilişkin analiz ve karar destek sistemi geliştirme yetkinliğini, Konya’dan sonra Gaziantep’e taşıdı.

STM ThinkTech, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile 25 Eylül 2020 tarihinde imzaladığı iş birliği sözleşmesi çerçevesinde, Gaziantep’te metal ve makine sanayinde üretim yapan firmalarla görüşerek, sektörün gelişimi adına bir yol haritası oluşturdu.

Bu çerçevede, “Gaziantep Makine ve Metal Sanayi Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı”nın kapanış toplantısı, Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Saha İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, STM ThinkTech Koordinatörü Emekli Korgeneral Alpaslan Erdoğan’ı, GAP Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Dr. Nusret Mutlu, Emekli Tümgeneral Necmettin Baykul, kurum ve kuruluşlar ile projede yer alan firma yetkilileri katıldı.



Gaziantep üreten bir şehir

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in üreten bir şehir olduğunu ve piyasada karşılığı olan her şeyi üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Gaziantep’in aynı başarıyı savunma sanayinde de gösterebileceğini söyleyen Vali Gül, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gaziantep’e gerçekleştirilen bir ziyarette kendisine iki konuyu arz ettik. Birincisi medikal sanayide kümelenme, ikincisi ise savunma sanayinde kümelenme ile ilgiliydi. Bu konular özellikle Ankara’da karşılık buldu. Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve tüm yetkililer buraya gelerek sanayicilerimizi dinlediler. Ayrıca Savunma Sanayi Başkanımız ve yardımcıları da şehrimize gelerek firmalarımızın çalışmalarını ve şehrimizin potansiyelini yerinde gördüler. Şehrimiz de düzenlenen TEKONEFST Festivali ve Sayın Selçuk Bayraktar’ın ziyareti bir paradigma değişikliği sağladı. Yerelde de Gaziantep Sanayi Odamızın koordinasyonunda çalışmalarımız devam etmektedir. Savunma sanayimize güç katacak bu çalışmanın şehrimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Gaziantep’in başarısı pandemiye rağmen devam etti”

Gaziantep’in makinemetal sanayi ve savunma sanayinde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğine işaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, aynı başarının pandemiye rağmen devam ettiğini söyledi. “Gaziantep’in bu başarılarını ilerleyen dönemlerde de sürdüreceğine inanıyorum” diyen Koçer, “Gaziantep’in üretimdeki başarısının makine ve imalat sanayi sektöründe de geçerli olduğunu rakamalarla görüyoruz. Şehrimizde bir yandan savunma sanayine yönelirken diğer yandan makinemetal ihracatında da olumlu gelişmeler yaşanıyor” ifadelerini kullandı.



“Teknofest festivali firmalarımıza önemli katkılar sağladı”

Ülke genelinde savunma sanayide son 20 yıldır önemli atılımlarda bulunulduğunu söyleyen AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, “Gaziantepli firmalarımız savunma sanayine ve bu noktadaki üretim sürecine dahil olarak önemli mesafeler kat edeceklerdir. Özellikle Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST Festivali kapsamında ASELSAN, ROKETSAN gibi şirketlerin şehrimize gelmeleri savunma sanayine yönelen firmalarımıza önemli katkılar sağladı” dedi.



Savunma sanayi bize teknolojik dönüşümün kapılarını açacak

Ülke çapında Sanayide Dönüşüm Hamlesi ile önemli mesafeler kat edildiğini, bu noktada Gaziantep’te de önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, endüstri 4.0, ileri teknoloji ve yüksek katma değer ile daha üst seviyeleri hedeflediklerini söyledi. Savunma sanayisinde yaşanan gelişmelerin milli ve yerli üretimde sağlanan başarının sürdürülebileceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Ünverdi, “Savunma sanayi bize teknolojik dönüşümün kapılarını açacak ve bu kültürün yerleşmesini sağlayacak. Biz de Gaziantepli sanayiciler olarak bu süreçte etkin bir şekilde var olmak istiyoruz. Savunma sanayine yönelik ilimizde yapılacak kümelenme çalışmalarıyla, bölge potansiyelini de değerlendirerek savunma sanayinde Gaziantep’in önemli bir merkez olacağına yürekten inanıyorum. Sayın Valimiz, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve tüm kurumları ile Gaziantep’in savunma sanayinde yer alabilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda tüm şehir protokolümüze ve STM Müdürü Sayın Özgür Güleryüz, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş ve çalışmalarımıza destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Gaziantepli sanayicilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz”

STM olarak askeri deniz platformlarından otonom sistemlere, siber güvenlikten uzay teknolojilerine, komuta kontrol sistemlerinden teknoloji tabanlı danışmanlık faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede çalışma yürüttüklerini ifade eden STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ise, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde mühendislik, teknoloji ve danışmanlık faaliyetlerimizi yürütürken, yerli iş ekosistemimizi de bu sürece dahil ediyoruz. Şimdi de, Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden; makine ve metal sanayii ekosisteminin, verimliliği ve katma değerini artırmak üzere başlattığımız projenin sonuna geldik. STM olarak İKA ile bu iş birliğini yapmış olmaktan, teknoloji ve tecrübemizle yerli üreticilerimize destek sunabilmekten dolayı mutluyuz. Gaziantep makine ve metal sanayisinin hem mevcut yetenek envanterini hem de üretebileceği katma değerli ürünleri ortaya çıkaran bu yol haritası, diğer bölge sanayilerin kalkınması için de emsal teşkil edecektir. İnanıyoruz ki, Gaziantepli sanayicilerimiz burada önerdiğimiz aksiyon planlarını hayata geçirerek; gerek ülkemizin gerekse dost ve kardeş ülkelerin, savunma sanayii ihtiyaçlarını karşılayacak katma değerli ürünlerle, tedarikçi konumuna da ulaşırlar. STM olarak; danışmanlık hizmeti verdiğimiz Gaziantepli sanayicilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.



“Gaziantep ülkemizin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir”

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da Gaziantep’in tekstil, halı, ayakkabı, gıda ve makinemetal ve kimya sektörlerinde önemli bir rekabet avantajını elinde bulundurduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gaziantep üretim, istihdam ve ihracatta ülkemizin lokomotif şehirlerinden bir tanesidir. İpekyolu Kalkınması Ajansı olarak şehrimizin rekabet gücünü Gaziantep Sanayi Odası iş birliği ile başlattığımız İmalat Sanayinde Dönüşüm Programı ile harekete geçirdik. Bu program kapsamında ilk olarak Gaziantep’te makinemetal sanayisinde faaliyet gösteren firmalarla beraber Ankara’ya bir teknik ziyaret düzenledik. Bu ziyaret kapsamında Savunma Sanayi Başkanlığımız, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğümüz, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ait vakıf şirketlerimizin kurduğu ASELSAN gibi firmalarımıza ve özel sektör yatırımlarına ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretler firmalarımıza önemli katkılar sağladı.”



“Gaziantep rol model oldu”

“Savunma sanayi yüksek teknoloji gerektiriyor ve bu nedenle de firmaların teknolojik yetkinliklerinin katma değeri daha yüksek bir ürünü geliştirme noktasında yeterli olması gerekiyor. Bundan dolayı Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Sayın Adnan Ünverdi, savunma sanayine girme konusunda proaktif davranıyor” diyen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, SAHA İstanbul ile Gaziantep Sanayi Odası arasında imzalanan Gaziantep Savunma Sanayi Geliştirme İşbirliği Protokolü’nü örnek olarak gösterdi. Protokolden sonra çok sayıda talep aldıklarını belirten Keleş, “Gaziantep bu anlamda rol model oldu. Çünkü Gaziantep sanayisinin potansiyeli ve ihracat değerleri çok yüksek. Bizim yapmamız gereken savunma sanayi projelerinden firmalarımızı haberdar etmek. Projelerde yer alabilmeleri için kurumsal altyapılarını geliştirmek. Bu sebeple projelerde farklı yetenekteki firmaları projelerin bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan Emekli Tümgeneral Necmettin Baykul da yapılan çalışmanın çok önemli olduğunu belirterek, izlenecek yol haritası ve yürütülecek çalışmalar hakkında önerilerini dile getirdi.

Makine Metal Sanayi Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı, STM Thinktech Grup Lideri Dr. Hilmi Özdemir’in Gaziantep savunma sanayi ve makina metal sektörü ile ilgili hazırlanan raporla ilgili yaptığı sunumun ardından sona erdi.



Rapor hakkında

30 firma ile saha çalışması yapıldı

Gaziantepli sanayicilerin sahip oldukları tecrübe ve potansiyelin imalatta yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, savunma sanayii ve ülke ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesi amacıyla yola çıkılan proje; veri toplama, analiz ve raporlama safhalarından oluştu. Eylül 2020’de imzaların atılmasıyla başlayan proje toplamda 4,5 ay sürdü ve ilk olarak kentte metal ve makine sektöründe üretim yapan 143 firma arasından 30 örneklem firma belirlendi. Bu 30 firmayı tek tek ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştiren STM ThinkTech danışmanları, özgün soru setleri ile firmaların mevcut üretim verilerini ve yetenek envanterlerini ortaya çıkardı. Projenin analiz safhasında, veriler sınıflandırılırken, firmaların potansiyel üretim alanları, üretebileceği yüksek katma değerli ürünler ortaya konuldu.



432 potansiyel ürün tespit edildi

Yapılan çalışma sonucunda, Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin imkan ve yetenekleri ile uyumlu, Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISIC) standardında yer alan toplam 374 yetenekten 71’inin bulunduğu belirlendi. Çalışmalarda, bölgesel bazda toplam 432 potansiyel ürün olduğu tespit edildi.



Gaziantep’e ihracatta sınıf atlatacak sistem önerileri

Proje kapsamında, sistem düşüncesi yaklaşımı ile yapay zeka ve ekonomik karmaşıklık modeli gibi yöntemler de esas alınarak, sektörün ve ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak ve ekonomik açıdan yaşanabilecek olası senaryolara ilişkin analizler yapılarak, “Gaziantep Makine ve Metal Sanayi Dönüşüm Strateji” belgesi oluşturuldu. Gaziantep makine ve metal ekosisteminin, katma değerli yüksek savunma sanayi ürünleri üretme yetkinliğe ulaşabilmesi için projede, bir “dönüşüm modeli”nin hayatı geçirilmesi önerisi getirildi. Bu çerçevede; kamu ihtiyaçları, çevre bilinci, ihracat potansiyeli gibi faktörler göz önüne alınarak, bölgenin ekosistem özellikleri ile yeteneklerine uygun, savunma sanayii platformlarında da kullanılabilecek 5 alternatif sistem önerisinde bulunuldu. Geçiş aşaması kapsamında; savunma platformlarında kullanılabilecek güç aktarım sistemleri, kirli su arıtma sistemleri, deniz suyundan tatlı su üretim sistemleri ve yağmur suyu toplama sistemlerinin Gaziantep’te üretilebileceğine dikkat çekildi. Söz konusu potansiyel ve fırsatların hayata geçirilebilmesi için firmalar tarafından kurumsal yönetim danışmanlığı alınması gerektiği de çalışmada vurgulandı. Ayrıca, firmalar tarafından savunma sanayiine geçiş sürecinde kullanılabilecek rehber niteliğinde “Savunma Sanayii Adaptasyon Matrisi” hazırlandı.

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