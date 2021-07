Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde buzlu meyveli serinlik

Mustafa KANLI- Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, hayvanları da olumsuz etkiliyor. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, havuzlarda buzlu meyve ve dondurulmuş et verilerek, serinletilmeye çalışılıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 325 tür ve 7 bini aşkın hayvana ev sahipliği yapılıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sıcaktan etkilenen hayvanlar için tedbirler de alınıyor. Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ayı, aslan ve kaplanlar gölgeliklerde korunup, günün büyük bölümünü barınaklarındaki havuzlarında geçiriyor. Bakıcılar ise hayvanları sıcakların üst seviyeye çıktığı saatlerde, dondurulmuş meyve kokteyli ve dondurulmuş et ile besliyor. Ayı ve yırtıcı hayvanların, bakıcılarının verdiği buzlu kokteyller ile beslendiği anları ziyaretçiler de ilgiyle izliyor.

'FISKİYELERLE SERİNLETİYORUZ'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, sıcaklara karşı tedbirleri aldıklarını söyledi. Hayvanların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için et ve meyve kokteylleri hazırladıklarını belirten Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla insanların bunaldığı gibi hayvanlar da bunalıyor. Bizim buradaki bütün hayvanlarımızın yazlıkları ve kışlıkları var. Serinlemeleri için kendilerine havuz yaptırdık. Sıcak havalarda havuzlarına giriyorlar. Öyle olmasına rağmen hava sıcaklığındaki artış nedeniyle kendilerini daha fazla serinletmek için yırtıcılara et kokteylleri dondurucularda dondurulmuş tavuk etleri atıyoruz. Ayıları ise meyve kokteylleri yaparak veriyoruz. Develeri ve devekuşları için fıskiyelerle de serinletiyoruz" dedi.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ

Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi geldiğini vurgulayan Özsöyler, "Burası Türkiye´nin en büyük, Avrupa´nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesidir. Hayvanat bahçemiz 1,5 milyon metrekare alan üzerine kuruludur. Safari parkı ayrılmış olan 300 dönümlük alanda hayvanlar rahatlıkla yakından görülebiliyor. Bu yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi ziyaret etti. Pandemiden önce de yılda 5 milyon kişinin ziyaret ediyordu. Avrupa´nın en fazla doğurganlık oranına sahip olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi´ne herkesi bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2021-07-03 12:33:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.