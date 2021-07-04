Büyükşehir’den Kütahya’daki atletizm şampiyonasında Türkiye birinciliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Hatice Kılıç, U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu oldu.

“Spor Dostu Gaziantep” anlayışından hareketle 7’den 70’e herkese sporu sevdirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, sporcularıyla yine Gaziantep’in göğsünü kabarttı. Bu kapsamda Kütahya’da organize edilen U18 Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda Hatice Kılıç, bin 500 Metre branşında “4 dakika 38 saniye 87 saliselik” zaman diliminde bitiş çizgisine ulaşarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Kılıç, bu başarısıyla Türkiye’yi, 14 Ağustos’ta Sırbistan’da düzenlenecek Balkan şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen U15 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından +81 Kilo Kategorisi’nde Sebahat Tükenmez, Türkiye 4’üncü sıraya yerleşirken Merve Çakmar 64 Kilo Kategorisi’nde Türkiye sıralamasında 5 ‘inci oldu.

Kütahya’da ve Bursa’da düzenlenen yarışmalar sonunda görüş bildiren sporcular, Gaziantep’e dereceyle dönmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, bu şansı kendilerine tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ettiler.

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