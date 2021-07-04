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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesis ağı genişliyor

İHA

Şahinbey Belediyesi’nin sosyal tesis ağı genişliyor

Şahinbey Belediyesi tarafından Fidanlık Mahallesi’ne yaptırılan Fidanlık Sosyal Tesisi vatandaşın hizmetine açıldı.
Şahinbey İlçesi’ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bu tesislere bir yenisini daha ekleyerek Fidanlık Sosyal Tesisinin açılışını AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımları ile gerçekleştirdi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, yapılan sosyal tesisin mimarisinden çok etkilendiğini belirterek “Hafta içi şehrimiz için Ankara’da çalışırken, hafta sonu ise Gaziantep’imize gelerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Şahinbey Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin açılışına yetişmekte zorlanıyoruz. Her hafta bir kaç tane tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hepsi de çok önemli hizmetler. Fidanlık Sosyal Tesisinin mimarisi çok güzel olmuş beni çok etkiledi. Bu tesisin yapımında emeği geçen başta Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, yapılan hizmetlerin ülkeye ve şehre değer kattığını ifade ederek, “Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği açılışlara katılmaktan her zaman mutluluk duymuşumdur. Çünkü bitmeyen yatırımlar, açılışlar ve insan odaklı hizmetler olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de hava limanları, yollar, hastaneler, savunma sanayi ürünleri ve benzeri birçok yenilikler yapılıyor. Her açılış ülkemize değer katıyor. Gaziantep’te de yapılan her açılış insanımızın refahına katkı sunuyor. Fidanlık Sosyal Tesisinin de mahallemize değer katacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, milletin desteği ile yerelde ve genelde Gaziantep için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız hem yerelde hem de genelde şehrimizin kalkınması için çalışıyoruz. Milletvekilleri olarak Ankara’da şehrimiz için Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’ün önderliğinde çalışırken belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetler de bizlerin yüz akı olmuştur. Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu her hafta şehrin değişik bir köşesinde bir eseri hizmete açıyor. AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneğini Şahinbey’de görüyoruz. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi’ndeki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Tahmazoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Cumhur İttifakı ile birlikte çok güzel hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimiz kendi alanlarında yapmış olduğu çalışmalara ilaveten bizlerde yerel yönetimler olarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Göreve başladığımızda Şahinbey’de bir tane dahi taziye evi yokken, şuanda baybayan taziye evi sayımız 292’ye ulaşmış durumda. Şuana kadar 630 tane park yaptık yapmaya da devam ediyoruz. 1 milyon 700 bin metrekare alanı olan Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olan Yeşilvadi Millet Bahçesi’ni milletin hizmetine sunduk. Sadece Fidanlık Mahallesine üç tane park, muhtarlık bürosu, bir sosyal tesis yapmışız. Eğitim desteği olarak boyama seti, Kur’anı Kerim, ilmihal kitabı, tenis masası, kol saati, 712 tane tablet hediye etmişiz. Bu mahalleye 10 milyın TL’nin üzerinde yaptığımız yatırım var. Milletimize hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceğiz ”dedi.
Fidanlık Mahalle Muhtarı İbrahim Bilici, Şahinbey Belediyesi’nin Fidanlık Mahallesine çok güzel bir tesis kazandırdığını belirterek “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun yaptığı hizmetler o kadar çok ki hangisini anlatacağımı bilemiyorum. Çoğu aile çocuğuna karne hediyesi alamazken, siz çocuklara karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyorsunuz. Sadece bunlar değil; çocuklarımıza bisiklet, tablet veriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Hoş Geldin bebek, Evlilik Okulu, Asker Çantası gibi birçok güzel hizmetleriniz var. Akla hizmet deyince Şahinbey, Şahinbey deyince akla Mehmet Tahmazoğlu geliyor” diye konuştu.

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