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Dülük tabiat parkı, kapılarını yeniden açtı Pandemi önlemlerine azami ölçüde dikkat edildi Temassız özellikli banka kartları olmadan giriş yapılamadı

İHA

Dülük tabiat parkı, kapılarını yeniden açtı Pandemi önlemlerine azami ölçüde dikkat edildi Temassız özellikli banka kartları olmadan giriş yapılamadı

Pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında kapatılan Dülük Tabiat Parkı, normalleşme dönemiyle birlikte kapılarını yeniden vatandaşa açtı. Pandemi kurallarının uygulandığı Dülük Tabiat Parkı, ilk günden il içinden ve il dışından çok sayıda konuk ağırladı.
Tabiatın her güzelliğini içinde barındıran ve her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Dülük Tabiat Parkı, pandemi döneminde hizmetine bir süre ara vermişti. Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi sonrası alınan karar sonrasında yeniden halkın hizmetine açılan Dülük Tabiat Parkı, ilk günden büyük rağbet gördü. İl içinden ve il dışından çok sayıda misafir, bol oksijenli bir ortamda Dülük Tabiat Parkı’nın muhteşem güzelliğini değerlendirerek keyifli ve huzurlu bir gün yaşadı.
“Kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık”
Sene boyunca Gazianteplilerin ve kenti ziyarete gelenlerin vazgeçilmez adresi olan Dülük Tabiat Parkı girişinde başlatılan uygulamayı anımsatan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, pandemi tedbirleri kapsamında aldıkları karar doğrultusunda Dülük Tabiat Parkı’na girişlerin sadece ‘temassız’ özellikli banka kartları ile yapılabileceğini deklare etti. Başkan Fadıloğlu, “Dülük Tabiat Parkı’na giden vatandaşlarımız, temassız özelliği olan banka kartları olmamaları durumunda maalesef Dülük Tabiat Parkı’na giriş yapamayacaklar. Çünkü girişteki kredi kartı ve nakit ödemeyi sonlandırdık” dedi.
“Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim”
Ailesiyle birlikte piknik yapan Metin Ulum, “Dülük Tabiat Parkı’nın ortamı çok güzel. Yaşanan sıkıntılardan sonra böyle bir yere gelebilmek, ailece rahatlamak çok keyifli oldu. Buranın yapılmasında emeği geçenlere, bu güzellikleri vatandaşa kazandıranlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Herkesin bu güzellikleri görmesini isterim. Kim olursa olsun, memlekete hizmet eden herkese minnettarız. Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
Çok güzel bir yer
Dülük Tabiat Parkı’nı gezip, görmeleri için herkese tavsiye eden Gül Demet Çubuk, “Ailemle birlikte yasakların kaldırıldığı ilk pazar gününde Dülük Tabiat Parkı’na geldik. Çok güzel bir yer. Heyecanlıyım, uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir yere geldiğim için. Burayı, herkese gelmeleri, görmeleri için tavsiye ederim. Burayı yapanlara da çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.
“Güzel bir ortamda bir piknik yapmaya geldik”
Temiz bir alanda ailesiyle birlikte piknik yaptıklarını dile getiren Songül Özdemir, “Öncelikle Rabbime şükürler olsun. Vakalarımız azaldı, aşılarımız çoğaldı. Çok şükür yasaklarımız da kalktı. Ailemiz, sevdiklerimiz, çocuklarımızla Dülük Tabiat Parkı’na geldik. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Temiz bir alanda, güzel bir ortamda bir piknik yapmaya geldik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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