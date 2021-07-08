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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin mühendislerinin kep atma heyecanı

İHA

Geleceğin mühendislerinin kep atma heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesinde 20202021 akademik yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 612 öğrenci, mezun olarak diploma aldı.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen coşkulu mezuniyet töreninin açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Türkiye’nin imar edilmesinde, teknolojik olarak ilerlemesinde mühendislere önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü belirtti. Konuşmasında öğrencilere öğütlerde bulunan Prof. Dr. Recep Yumrutaş, “Bu günden itibaren sizler için yeni bir dönem ve yeni bir hayat başlıyor. Her biriniz sanayinin farklı işletmelerinde, işyerlerinde ve farklı kurumlarda istihdam olacak ve çalışacaksınız. Sizler problem çözen insan olarak, her türlü makina, cihaz ve ekipmanın üretilmesinde, ülkemizin imar edilmesinde ve teknolojik olarak ilerlemesinde siz mühendislerimize çok önemli görevler ve sorumluluklar düşüyor. Çalıştığınız işyerlerinde birçok problemlerle karşılaşacaksınız. Bu problemler ve güçlükler karşısında asla yılmayacağınıza, aldığınız eğitimleri temel alarak bu sorunların üstesinden geleceğinize, ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum. Şu ana kadar üniversitemizde ve fakültemizde edindiğiniz bilgi birikiminizi, tecrübelerinizi ve donanımınızı ailenizin, ülkemizin ve insanımızın faydasına kullanacağınıza inancım tamdır. İnşallah çalışacağınız şirketlerde, kurumlarda çalışkan ve gayretli bir mühendis olarak bu topluma bir değer katacak, bir katma değer sağlayacaksınız" şeklinde konuştu.

"Sizlerle hep gurur duyacağız"

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, genç mühendislere seslendiği konuşmasında, eğitim hayatlarının zorlu bir sürecini daha başarıyla tamamladıklarını ifade ederek, “Arkanıza dönüp baktığınızda hepiniz bu süreçte zorlu bir eğitimden geçtiğinizi göreceksiniz. Bugün her biriniz artık kendiniz ve ailelerinizin yanı sıra, ülkenize ve dünyaya karşı da sorumlu genç mühendislersiniz. İnanıyoruz ki, yapacağınız işlerde size verdiğimiz çağdaş ve en üst düzey bilgilerle, kısa zamanda kariyer basamaklarını hızla tırmanacak ve önemli başarılar elde edeceksiniz. Biz burada size bilginin nerede olduğunu verebildik belki. Bilgiyi aramayı öğrettik. İnanıyoruz ki, sizler; bizden daha çok çalışacaksınız. Bizden daha başarılı olmak zorundasınız. Herkes hocasından daha iyi olmak zorundadır. Sizler başarıdan başarıya koşarken üniversitemizi ve fakültemizi daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız. Sizlerle hep gurur duyacağız" dedi.

"Bu fakültede çok şey öğrendim"

Fakülte Birincisi Nedim Çağlayan ise başarıyla mezun olmuş bir Makine Mühendisi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Burada geçirdiğim süre boyunca bir mühendis gibi düşünmeyi, analiz edebilmeyi, çözüm üretmeyi öğrendim. Yaşamın sadece ders çalışmaktan ibaret olmadığını; hayatın gerçeklerini, kazandırdığı ve kaybettirdiği şeyleri de gördüm. Başarıya giden yolda ne olursa olsun vazgeçmemeyi, azimle yoluma devam etmeyi, engelleri aşabilmeyi öğrendim” diyerek konuşmasının devamında Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına; fikri, irfanı ve vicdanı hür bir birey ve mühendis olacağına; ülkemize ve insanlığa değer katan işler yapacağına; ailesine ve kendisine destek olan herkesi gururlandıracağına söz verdi.

Törende, GAÜN Fen Bilimleri Enstitüsü de 20202021 akademik yılında 37 doktor, 85 yüksek lisans ve 54 tezsiz yüksek lisans olmak üzere, toplam 176 mezun verdi. Mezuniyet belgeleri Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balcı tarafından takdim edildi.

Öğrencilere başarılar dileyen Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Doç. Dr. Mehmet İshak Yüce, “Akademisyenliğin en önemli basamağını başarmış olmanızdan Enstitümüz olarak memnuniyet ve gurur duymaktayız. Başarılarınızın devamını diler; size, milletimize ve devlete hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diye kouştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Mühendislik Fakültesinde derece ile mezun olan öğrencilere plaketleri verildi. Mezuniyet kütüğüne plaket çakılması ve öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam eden program, kep atmayla son buldu.

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